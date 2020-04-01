Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам

Полку помощников в борьбе с коронавирусом прибывает с каждым днем

Выпечка и обеды для бригад скорой помощи, бесплатные продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, автомобили и средства индивидуальной защиты для волонтеров, закупка аппаратов ИВЛ для больниц… Все больше неравнодушных людей и предприятий республики присоединяются к акции «#МыВместе». Объединившись под лозунгом «Время помогать», они оказывают свою посильную помощь в условиях, когда просто жизненно важно соблюдать режим самоизоляции и быть дома.

В списке добрых помощников — уже 25 организаций. К примеру, ПАО «РусГидро» выделило 5 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ для Новочебоксарской городской больницы. Швейная фабрика «Пике» передала волонтерским и медицинским организациям многоразовые маски своего производства на сумму около 400 тысяч рублей. Тепличный комплекс «Новочебоксарский» еженедельно на бесплатной основе отгружает по 5 тонн свежих овощей. Витаминные наборы, состоящие из свежих огурцов и помидоров, через волонтеров доставляются пожилым людям старше 65 лет. Одной из первых подключилась к акции и агрофирма «Ольдеевская», сообщает Минсельхоз республики. И если сначала предприятие безвозмездно отгружало по 200-300 кило овощей в сутки, то теперь счет пошел на тонны.

Такие продуктовые наборы, куда также могут входить и крупы, для нуждающихся развозят волонтеры. Напомним, оказанием помощи сегодня занимаются три волонтерских штаба: волонтерский центр Чебоксар, региональный штаб проекта «#МыВместе» (волонтеры-медики), центр волонтеров «Единой России». Для координации их работы создан также единый центр, куда люди обращаются в связи с ограничениями в рамках борьбы с коронавирусом. На сегодня помощь оказывают более 400 человек, все они прошли специальную подготовку, имеют именные бейджи и куртки волонтеров, а также обеспечены средствами защиты. Еще около 600 активистов значатся в резерве.

«Кроме того, что оказанием помощи занимаются три крупных штаба волонтеров, в Чебоксарах решением председателя городского оперативного штаба по коронавирусу, главы администрации Алексея Ладыкова для удобства созданы территориальные подразделения. На сегодня их по всему городу 21, за ними закреплено свыше 150 активистов, — рассказывает куратор волонтерского центра Чебоксар Станислав Трофимов. — Одни волонтеры доставляют по заявкам товары первой необходимости (лекарства, продукты питания), другие раздают бесплатные витаминные наборы людям старше 65 лет, малоимущим или гражданам с инвалидностью. И если за первые 10 дней, когда мы только начали оказывать такую помощь, всего было около 40 выездов, за последние три-четыре дня наши ребята выезжали по адресам более 140 раз».

Работа добровольцев начинается с раннего утра. А чтобы она спорилась, ОАО «Ядринмолоко» каждый день всем трем волонтерским штабам дарит йогурты и творог. Присоединилась к акции «#МыВместе» и группа компаний «Альянс-Авто», предоставив в пользование волонтеров автомобили для передвижения по столице республики и Чебоксарскому району.

Четыре автомобиля переданы городскому штабу волонтеров, еще два — волонтерам-медикам регионального штаба проекта «#МыВместе». Техобслуживание и санитарную обработку авто взяли на себя дилерские центры. По словам добровольцев, машины им выделены до конца апреля, но если ситуация того потребует, компания пообещала помогать и дальше.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Свыше 1000 заявок от жителей республики обработал созданный по инициативе врио Главы Чувашии Единый волонтерский центр с начала объявления режима повышенной готовности. 60% всех обращений — это просьбы о доставке продуктов питания и лекарств, остальные — вопросы граждан. Самые актуальные из них вместе с ответами специалистов публикуются на портале vmeste.cap.ru. Здесь желающие могут записаться в волонтеры, к числу помощников могут присоединиться также предприятия и организации Чувашии, оставив на сайте свою заявку.

Поддерживает волонтеров города и администрация Чебоксар, снабжая их необходимыми средствами защиты — масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Не остаются без поддержки и добровольцы других штабов. Чувашское отделение Сбербанка передало 9 тысяч защитных масок волонтерам-медикам. Активистам «Единой России» помог с масками депутат Госдумы Леонид Черкесов. Как уже сообщала «СЧ», депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков перечислят свои зарплаты в фонд поддержки борьбы с коронавирусом, деньги пойдут на нужды больниц, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

Поддержать медиков решили и предприятия общепита, а также крупные магазины. Как сообщают в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, сотрудникам скорой помощи доставляются бесплатные обеды, продуктовые наборы и даже чебоксарское мороженое.

Так, на подстанции скорой помощи Калининского района один из городских рестораторов организовал полноценное трехразовое питание для сотрудников «скорой». Причем при составлении меню добрые помощники стараются учитывать пожелания медиков. Питание организовано на две недели, потом эстафетную палочку возьмет в свои руки другой представитель общепита.

Индивидуальные предприниматели организовали ежедневную доставку бесплатных обедов и сотрудникам подстанций Новочебоксарска. Отметим, что у подстанций есть свои пункты временного размещения дежурных бригад, например, у подстанции № 1 — в Сосновке, Атлашево и Мариинском Посаде. Бесплатные обеды рассчитаны и для них.

Круглосуточно в центре работают не только выездные бригады, но и оперативный отдел, принимающий вызовы. И на него сейчас легла немалая нагрузка. На днях один из крупных чебоксарских магазинов доставил колл-центру сухпайки…

Вот так, в меру своих возможностей, в период пандемии предприятия и обычные граждане помогают тем, кому это нужно. По словам добровольца Руслана Самарина, исполняющего обязанности директора спортшколы «Энергия», люди оказывают помощь охотно. «Все понимают, что это наша общая беда, — говорит он, собираясь везти пакеты по очередному адресу. — Когда доставляем продукты, лекарства или витаминные наборы, люди с большой благодарностью принимают помощь. Стараемся поддержать их словом, подбодрить, и, конечно, желаем всем крепкого здоровья».

Фото Олега Мальцева:

С задачей развезти по адресам 25 витаминных наборов со свежими огурцами и помидорами чебоксарские волонтеры 12-го территориального подразделения справились ближе к обеду.