20 апреля 2020 года, Чебоксары — Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин и и.о. управляющего Чувашским отделением Сбербанка Сергей Анисимов ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире Инстаграм-аккаунта https://www.instagram.com/mineconom_21/.

Иван Борисович и Сергей Николаевич рассказали об актуальных мерах поддержки бизнеса. Так, например, Сергей Анисимов подробно остановился на том, что Сбербанк запустил массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19. Ставка по кредиту, как и в рамках аналогичной программы для ООО, составляет 0,0% годовых в первые шесть месяцев, далее, если кредит не погашен, она повышается до 4% годовых. По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее одного года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.

Иван Моторин со своей стороны ответил на вопросы касательно того, какие предприятия можно отнести к пострадавшим от пандемии коронавируса COVID-19. По итогам прямой линии на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии опубликован проект перечня видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Важный момент — в перечень включены такие отрасли как торговля автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Напоминаем, что предприниматели могут обратиться в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики со своими мотивированными предложениями. Адреса для направления предложений — economy1@cap.ru, economy65@cap.ru.