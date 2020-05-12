Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в микрорайоне «Радужный» и предлагает ипотеку от 0,7%

1 июня 2020 года, Чебоксары — Чувашское отделение Сбербанка и ООО «СЗ «Отделфинстрой» заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование строительства многоквартирного жилого дома (позиция 22) в центре микрорайона «Радужный». Сумма банковского финансирования составляет 280 млн рублей.

Средства покупателей квартир в этом жилом доме будут размещаться на специальных счетах эскроу. А подписанное соглашение позволяет клиентам Сбербанка приобретать в этом доме квартиры в ипотеку со сниженной ставкой от 0,7% годовых*. Минимальная процентная ставка по ипотеке будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию, а на оставшийся срок кредитования будет применяться стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта.

Микрорайон «Радужный» от ООО «СЗ «Отделфинстрой» – это уникальный пример комплексного освоения территории в северо-западном районе по ул. Пирогова. Микрорайон запроектирован в виде нескольких жилых образований с устройством центрального пешеходного бульвара и отдельно стоящими паркингами.

Позиция 22, строительство которой профинансировал Сбербанк и в которой можно приобрести квартиры в ипотеку по льготной ставке от 0,7 % годовых – это монолитно-кирпичный дом переменной этажности с автономным отоплением. В продаже однокомнатные квартиры площадью от 42,68 кв. м, двухкомнатные от 63,13 кв.м и трехкомнатные площадью 84,33 кв. м. Стоимость квартир — от 45 000 до 50 000 руб. за квадратный метр. Получить консультацию по приобретению квартир в строительной позиции №22 можно как в офисе продаж ООО «СЗ «Отделфинстрой», так и в филиалах Сбербанка.

СПРАВОЧНО Счет эскроу – специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения застройщиком определенных обязательств. На этот счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства, и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только после завершения строительства объекта недвижимости. Использование счетов эскроу при покупке жилья на этапе строительства широко распространено в других странах. В России этот инструмент только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан.

* C 12.05.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица по ставке от 0,7% годовых на срок строительства объекта недвижимости у застройщика ООО СЗ «Отделфинстрой» (проектная декларация на сайте: https://ofs21.ru/) и при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 1,7%. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию процентная ставка по кредиту составит 4,7% годовых на оставшийся срок при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и 5,7% годовых при отказе от оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 ₽ — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru предоставляет ООО «ЦНС».