Как перевести торговлю в интернет. Настраиваем прием платежей онлайн

Все чаще чебоксарские бизнесмены стали переводить свои продажи в онлайн. На днях свой онлайн-магазин запустила крупнейшая кондитерская фабрика, незадолго до этого автосалоны преломили долгий тренд на наличные и разрешили заказ авто прямо на сайте. Но просто запустить интернет-магазин недостаточно – важно подобрать удобный для клиента и эффективный для бизнеса способ дистанционной оплаты заказов. Давайте вместе разбираться, какие способы существуют на рынке и как их подключить.

Как клиенты могут оплачивать онлайн?

Банковская карта

Этот способ – один из самых привычных. Покупатель заходит на сайт и вводит свои данные: номер карты, имя, срок действия и трехзначный код на обороте. После отправки данных покупателю придет код верификации по смс и покупка будет оплачена.

Электронные кошельки

Покупатель заводит в одной из систем специальный кошелек, пополняет его баланс и вперед! Популярных сервисов в нашей стране три – QIWI, Яндекс.Деньги и WebMoney. Клиенту нужно ввести данные своего кошелька и подтвердить операцию.

Баланс оператора сотовой связи

Клиент может оплатить покупку со счета мобильного телефона. Как это работает? Покупатель вводит номер своего «мобильника» в интернет-магазине, получает подтверждающее смс с кодом и отправляет ответ. Все, покупка оплачена! Главное, не забыть пополнить баланс на нужную сумму.

Банковские приложения

Для этого нужно зайти в мобильное приложение своего банка, в котором открыт счет, выбрать нужный сервис и перевести деньги. Так обычно оплачивают услуги – ЖКУ, сотовую связь, обучение, покупают билеты и т.п. Логин и пароль для приложения обычно можно получить в офисе или банкомате своего банка.

Сервисы бесконтактной оплаты

Покупатель может привязать свои банковские карты к специальному приложению на смартфоне и расплачиваться ими бесконтактно. В таком случае вводить свои данные каждый раз не нужно, достаточно будет подтверждать операцию с помощью сканирования отпечатка пальца или специального пин-кода. Самые популярные приложения в нашей стране – AndroidPay, ApplePay и SamsungPay.

Как подключить онлайн-оплату

Чтобы подключить к своему интернет-магазину онлайн оплату понадобится платежный сервис. В этой роли может выступить банк, шлюз или агрегатор. От выбранного сервиса зависят способы оплаты, доступные покупателю. Некоторые принимают только карты, другие – заточены на работу с электронными кошельками.

Есть ли специальные требования? В некоторых случаях достаточно отправить сканы учредительных документов, в других же понадобится внести изменения в настройки сайта. Подключение как правило бесплатное и занимает два-три дня. Давайте рассмотрим подробнее возможные варианты.

Интернет-эквайринг

Это способ перевода денег от покупателя к продавцу с участием банка и процессинговой компании, которая с помощью специальных интерфейсов помогает сохранить конфиденциальность персональных и платёжных данных. Комиссия в интернет-эквайринге может составлять в среднем 1,6–3,5%. Подключение обычно занимает несколько рабочих дней, а деньги на счёт продавца приходят в срок от одного до трёх дней после платежа. Пользователям будет доступна оплата банковскими картами и через бесконтактные платёжные системы.

Мы попросили рассказать и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергея Анисимова, какой способ приема платежей на сайте он рекомендует предпринимателям: «Расширение способов оплаты и развитие платежной инфраструктуры — важнейший драйвер роста безналичного оборота для бизнеса. Я рекомендую предпринимателям присмотреться к интернет-эквайрингу – это надежная и зарекомендовавшая себя услуга. В Сбербанке ставка по этому сервису зависит от оборотов и количества терминалов — чем больше продаете, тем меньше платите банку. Ставка пересчитывается автоматически каждый месяц и в среднем составляет от 1% до 2,5%. Зачисление на расчетный счет предприятия происходит на следующий рабочий день до 12:00 по московскому времени единой суммой или по каждой торговой точке. А если у вас расчётный счёт в Сбербанке, возможно зачисление и по выходным дням».

Платёжные шлюзы

Такие шлюзы авторизуют и обрабатывают поступающие платежи и обеспечивают безопасный обмен платежными данными. С каждой операции сервис будет взимать комиссию с продавца – ее размер, как и в случае с интернет-эквайрингом, зависит от оборотов бизнеса. При использовании шлюза предприниматель может столкнуться с неудобствами – для каждого способа оплаты нужен отдельный договор. А это временные и бюрократические затраты.

Платёжные агрегаторы

Такие сервисы включают в себя сразу несколько способов приема платежей: карты, бесконтактная оплата, кошельки и т.п. Обычно расчеты проводятся без привлечения банка – деньги напрямую зачисляются на расчетный счет продавца. Это удобно, но и комиссия будет значительно выше, чем с интернет-эквайрингом. Уровень ставки стартует с 2,8% и может доходить до 10-15%.

Важные моменты

После совершения покупки на сайте покупатель должен получить электронный чек. Это требование федерального закона. Также с 1 июля 2019 года розничные продавцы обязаны устанавливать онлайн-кассу, которая будет направлять фискальные чеки в налоговую службу. Вот почему при выборе способа подключения платежей на сайт нужно изучить условия сервисов и возможность синхронизации с кассой.

До июля 2021 года работать без онлайн-кассы могут только индивидуальные предприниматели без сотрудников, которые продают товары собственного производства и самозанятые.