Сбербанк: чем заняться на самоизоляции? Советы чебоксарских инстаграм-блогеров

В Чебоксарах продлили нерабочие дни – когда они завершатся, точно неизвестно. Но определенно только после того, как эпидемиологическая ситуация значительно улучшится. А это значит, что снова нужно посидеть дома. Чем заняться в этот период и какие сервисы помогают скоротать время и не выходить лишний раз на улицу? Ответы на эти вопросы мы получили у чебоксарских инстаграм-блогеров – постоянных клиентов Сбербанка.

Когда режим самоизоляции только начался, занимался спортом. Вот честное слово, по два часа тренировался каждое утро! Спустя полторы недели, правда, лень победила (смеется — прим.автора).

Сейчас в свободное от дистанционной работы время, общаемся онлайн с близкими друзьями. Мы вместе играем в нарды и настольные игры. А еще время от времени виртуально «сражаемся» на приставке в онлайн-баталиях. Все это помогает мне отвлечься. Кстати, на вынужденных «каникулах» стал часто готовить сам – с удовольствием пробую новые рецепты, хотя раньше предпочитал питаться в кафе. Иногда получается очень даже неплохо!

Чтобы не выходить из дома лишний раз пользуюсь приложением «Сбербанк Онлайн» — оплачиваю услуги ЖКХ, пополняю баланс смартфона и делаю переводы друзьям. Это здорово экономит время. А еще удобно следить за тем, сколько тратишь каждый месяц, чтобы не выбиваться из бюджета.

В самоизоляции я начала чаще готовить необычные блюда. Оказалось, что мое увлечение кулинарией – это не только радость для домашних, но и новые возможности для моего блога. Я стала снимать удачные рецепты и теперь делюсь небольшими видео со своими подписчиками. Еще записалась на курсы по английскому — хочу вспомнить грамматику и в целом подтянуть свой уровень. Раньше на это просто не хватало времени.

Если говорить о сервисах, которые помогают мне, то это конечно «Сбербанк Онлайн». Нежно люблю это приложение уже много лет, но особенное удобство ощутила именно в период самоизоляции: бесконтактная оплата покупок, анализ доходов и расходов, ещё и чат поддержки — нигде не видела сервиса лучше. Ещё мы с мужем пользуемся маркетплейсом «Беру» — нам нравится бесплатная доставка и возможность оплатить до 100% стоимости покупки бонусами «Спасибо». Очень выгодно.

Режим самоизоляции как таковой у меня продлился всего неделю. Я работаю в строительной компании, и мы трудились почти все вынужденные «каникулы». Но из-за того, что по вечерам теперь некуда сходить и остается только сидеть дома, я наконец-то смогла уделить время новым занятиям. Например, заказала в интернет-магазине внешний жесткий диск и собрала на нем все фотографии за последние 10 лет со всевозможных устройств – ноутбука, айпада, смартфона, разных дисков и флешек! Все рассортировала по датам и темам – теперь ничего из ценных семейных воспоминаний не пропадет.

Вообще, я бы рекомендовала не поддаваться общему настроению и выбрать из занятий то, что интересно именно вам. Иногда даже просто полежать на диване гораздо полезнее, чем пытаться «запихнуть» в себя очередной онлайн-курс. Если нет сложностей с деньгами, то лучше переключиться и заняться тем, на что в обычной рутине абсолютно не хватает времени. В итоге и интересное дело для себя сделаете, и от повседневных забот отвлечетесь, чтобы вернуться к ним потом уже со свежей головой и новыми идеями.

Что касается полезных онлайн-сервисов, то я, как, наверное, и многие, оперативно освоила Zoom для общения. А еще наконец-то научила своих родителей пользоваться «Сбербанк Онлайн». До этого они предпочитали ходить в отделения банка, но чувство ответственности за своевременную оплату ЖКХ вкупе с вынужденной самоизоляцией сделали свое дело. Провела с ними обучение и теперь они оплачивают ЖКУ не выходя из дома.

Первые дни самоизоляции мне казались этакими новогодними каникулами, но через неделю понял, что нужно использовать время с пользой. Я начал прокачивать свои кулинарные способности и записывать забавные видео, которые в итоге вылились в полноценный фуд-блог. Разговаривать один на один с камерой поначалу немного странно, но к этому быстро привыкаешь. Позже добрался до музыки. Петь люблю, а образования нет. Благо в интернете можно научиться всему! Месяц с самоучителем, и вот я уже пишу свою песню. Самоизоляция дала мне понять, что нужно ценить своё время, а не прожигать его впустую. Все «хотелки», что вы откладываете в долгий ящик, позже становится «свалкой желаний». Найти там что-то интересное будет сложно. Поэтому делайте все здесь и сейчас – ведь у вас есть свободное время.

Я благодарен Сбербанку, за то, что не давал возможности скучать и грустить на вынужденных каникулах. Ох уж эти онлайн-концерты Сплина, Арбениной и Лободы, а трансляция «Анны Карениной» из Мариинки?! Это невероятно, атмосферно и душевно! Когда, если не сейчас можно посетить столько культурных мероприятий, хоть и онлайн в сервисе ОККО. Ну и без «Сбербанк Онлайн», конечно, никуда. Это приложение – уже давно моя палочка-выручалочка во всех ситуациях, когда нужно оплатить услуги или сделать перевод близким.

Честно говоря, толком посидеть дома у меня не получилось, т.к. профессия журналиста не предполагает режима самоизоляции. Но свободное время, которое появилось вечером, я полностью посвятила онлайн-обучению. Изучаю материалы по своей профессии. Сейчас вот, например, учусь тому, как создаётся креативная видео-реклама. «Каникулы» закончатся, а бизнесу понадобится много разнообразных и оригинальных рекламных роликов – и я буду тут как тут со свежими знаниями (смеется).

А ещё теперь мне приходится чаще готовить. Поэтому часто зависаю на маркетплейсах, например, на «Беру». Ловлю там скидки на электрогриль, кофемашину и других «ништячки» для кухни. Нравится, что в этом интернет-магазине можно расплатиться бонусами «Спасибо» и доставка бесплатная. А еще с удовольствием пользуюсь «Сбербанк Онлайн» — там удобно отправлять переводы и расплачиваться за разные услуги. Это приложение позволяет сэкономить мне кучу времени!

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