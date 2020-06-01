Сбербанк в 3 раза расширил сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии

8 июня 2020 года, Чебоксары — Теперь пополнить транспортную карту и продлить проездной можно с помощью 562 устройств самообслуживания Сбербанка на территории Чувашской Республики. Проект реализован совместными усилиями Чувашского отделения ПАО Сбербанк и ООО «ЕТК».

Новый метод теперь известен как контактное пополнение. Его особенность заключается в том, что пополнение происходит не с помощью привычных «кармашков» в терминалах и банкоматах, а путем прикладывания карты ЕТК к встроенному бесконтактному ридеру на устройстве самообслуживания. Такой способ делает процесс пополнения/продления карты не только быстрее и проще, но и надежнее – деньги гарантированно и мгновенно зачислятся на счет транспортной карты. Сразу после такого пополнения этой картой можно расплачиваться в транспорте.

Найти услугу в устройстве самообслуживания можно в категории «Транспорт» раздела «Платежи и переводы». Подробнее с новым процессом пополнения можно ознакомиться в инструкции и на сайте ООО «ЕТК».