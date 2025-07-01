Чебоксары — место для рекордов и романтических поступков

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Таисия Дмитриева из Санкт-Петербурга с результатом 6,62 одержала победу в прыжках в длину. Фото Максима Васильева

Звёзды не подвели

На три дня столичный «Олимпийский» превратился в арену противостояния самых талантливых и перспективных представителей отечественной «королевы спорта». В Чебоксарах прошли сразу два крупных старта — первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и Всероссийские соревнования до 20 лет по легкой атлетике. Зрители на стадионе стали свидетелями захватывающей борьбы в разных дисциплинах, где судьбу медалей решали сотые секунды и считанные сантиметры.
Ежегодно Чувашия принимает статусные легкоатлетические турниры. Нынешние старты для многих участников являлись заключительной проверкой готовности в преддверии чемпионата России, который состоится в Казани с 7 по 10 августа.

Прыгуньи с шестом парили в воздухе, словно бабочки. Фото Максима Васильева

Во многих видах программы отечественной «королевы спорта» сейчас доминирует молодая поросль, превосходящая возрастных легкоатлетов. Бегун из Красноярского края Константин Крылов по праву считался чуть ли не главной звездой состязаний в столице республики. В 21 год Константин прочно закрепился в элите российского спринта. Именно благодаря его феноменальному выступлению о проведении первенства России до 23 лет в Чувашии узнали во всей стране — ленты федеральных информагентств, ведущие спортивные СМИ наперебой пестрели заголовками о национальном рекорде, который спринтер из Красноярского края установил в беге на дистанции 100 метров — 10,04 секунды. Такой прытью спортсмена были поражены все.
Примечательно, что предыдущее лучшее достижение (10,10 секунды) принадлежало двум бегунам — Николаю Юшманову и Андрею Епишину. При этом Юшманов пробежал рекордную 100-метровку еще в 1986 году.
Некоторые эксперты полагали, что Крылов не будет выступать на первенстве в столице Чувашии, чтобы спокойно подготовиться к грядущему чемпионату страны в тренировочном режиме, но у самого спортсмена таких мыслей даже не возникало.

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«На первенство России я планировал ехать. Мне нравится в Чувашии — мой родной Красноярск чем-то похож на Чебоксары, — признался Константин Крылов. — Перед выходом на 100-метровку я расслабился в комнате для разминки и ближе к старту осознал, что если максимально настроюсь на бег, то побью рекорд. Все условия совпали — ветер, вечернее время, удобное для меня, быстрая дорожка».

Зрители разных возрастов наблюдали за происходящими событиями на стадионе «Олимпийский». Фото Максима Васильева

Также Константин Крылов участвовал в стартах на дистанции 200 метров. По итогам предварительных забегов он занял несвойственное для него пятое место. Несмотря на накопленную усталость, спринтер из Красноярского края по ходу финала в финишном спурте превзошел главного соперника Илью Сазонова из Москвы и оформил золотой дубль!
Не подвели родных болельщиков представители Чувашии. В частности, Анна Красильникова в беге на дистанции 800 метров. За последнее время Анне пришлось столкнуться с серьезным испытанием — в декабре 2024 года она сломала ногу. Первые месяцы спортсменка даже не ходила. Однако девушка постепенно начала процесс восстановления — занималась общей физической подготовкой, и в итоге к летнему сезону полностью вернулась в строй. Во время финала представительница Чувашии сначала отсиживалась за спинами конкуренток, но не теряла контакт с лидерами. К середине последнего круга она шла в топ-3, а на финишной прямой под восторженный рев болельщиков Красильникова выдала рывок, словно Усейн Болт, и все-таки добилась значимой победы в своей карьере! Попутно Анна обновила личный рекорд на дистанции 800 метров — 2 минуты 02,99 секунды.
После финала Анна Красильникова поделилась, что стратегию бега с акцентом на заключительные метры она продумывала вместе с личным наставником, заслуженным тренером СССР и России Михаилом Кузнецовым. «После такой травмы страх и неуверенность в себе еще присутствуют, — сообщила победительница. — Физически было легче прийти в форму, а морально очень тяжело. Меня сильно поддерживали моя сестра Настя, тренер Михаил Павлович, родные. Я всем очень благодарна!»
Конечно, за «золотым» финалом в исполнении Анны Красильниковой внимательно следила ее сестра Анастасия. При этом ей только еще предстояло стартовать в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Нередко победителей спринтерских забегов можно было определить только после просмотра фотофиниша. Фото Максима Васильева

«Я хоть и разминаюсь, но слышу, как комментатор говорит в микрофон о забеге Ани, я сразу включаю видео, смотрю, переживаю, — рассказала Анастасия. — Очень горжусь тем, как Аня пробежала 800 метров — эти эмоции меня подзарядили».
Анастасия с первых метров финала убежала от всех соперниц — она боролась только с собой и секундомером. В итоге пересекла первой финишную черту со временем 9 минут 31,81 секунды, практически на минуту опередив ближайшую преследовательницу.
По словам Анастасии, она справилась с задачей, которую ставила перед собой. «Я привыкла бежать в одиночку. Главная мысль, которую я держала в голове — не зажиматься во время прыжков на барьеры и технично преодолевать яму с водой. Убеждала себя, что нужно бежать и работать».

За свою тренерскую деятельность Михаил Кузнецов подготовил множество известных спортсменов — олимпийскую чемпионку Валентину Егорову, призера Олимпиады Татьяну Архипову, чемпионку мира Алину Иванову. Вот уже четыре года Анна и Анастасия Красильниковы находятся под крылом Михаила Павловича. И тренер считает, что сестры ни в чем не уступают звездам чувашской «королевы спорта». «У девочек безграничный потенциал. Ориентируемся на лучшие мировые примеры. Как нас допустят к международным стартам, мы точно дадим жару! — заявил Михаил Кузнецов. — Настя специализируется на более длинных дистанциях. Со временем я уверен, что она попробует пробежать марафонскую дистанцию».

Кстати
В заключительный день первенства России Анастасия Красильникова завоевала золотую награду в беге на дистанции 1500 метров, показав время 4 минуты 10 секунд, а на втором месте финишировала ее сестра Анна, остановив секундомер на отметке 4 минуты 14,23 секунды.

На дистанции 800 метров среди юниоров на пьедестал почета также поднялся представитель Чувашии — Рудольф Прокопюк быстро набегал на финиш, и в итоге добрался до бронзовой медали. В интервью корреспонденту «СЧ» Рудольф отметил, что он недоволен своим выступлением — в силу разных причин. Также он поздравил своих соперников, москвичей Артема Цымбалюка и Максима Шелиха, с золотой и серебряной наградой соответственно. Кстати, легкоатлеты очень хорошо общаются и крепко дружат. «Я всех ребят воспринимаю как друзей, мы только на беговой дорожке сражаемся за медали. Вообще у нас отличный контакт. Мы часто пересекаемся на сборах, вместе едим, иногда ходим гулять, играем», — раскрыл подробности легкоатлетического закулисья Рудольф Прокопюк.
На взрослых стартах в секторе прыжков в длину серьезно заявляет о себе Родион Севастьянов из Республики Татарстан. На прошедшем первенстве он занял первое место с результатом 7,87 метра. После соревнований Родион признался, что очень рад своей победе, но результат мог бы показать и лучше. «Не получилось преодолеть 8-метровый рубеж. Основная причина — на всех попытках не попадал на планку для отталкивания», — добавил спортсмен.

До последних минут сохранялась интрига у прыгунов в высоту. Примечательно, что Вячеслав Перебиносов из Омской области в нынешнем сезоне уже обыгрывал известного Илью Иванюка. Однако на первенстве России Вячеслав в итоге занял третье место, а судьба «золота» решалась в дуэли между Георгием Тарабаровым из Хабаровского края и Степаном Веткиным из Брянской области. Оба спортсмена преодолели планку на высоте 2,18 метра. По попыткам Георгий был впереди. На рубеже 2,21 метра Степану самой малости не хватало, но в итоге все три прыжка у обоих спортсменов оказались неудачными. Победу одержал Георгий Тарабаров. После финала отметил, что получил огромное удовольствие от данного старта, показал лучший результат в сезоне.
«К высоте 2,21 метра я уже подустал, сказывалась смена часовых поясов, меня силы покидали. Поэтому я просил зрителей хлопать мне — подпитывался энергией трибун, — рассказал Георгий. — Чебоксары прекрасны — уютный, приятный город, в который я возвращаюсь с радостью. И он отвечает мне взаимностью — я все время уезжаю отсюда с медалькой».

ИРИНА ПРИВАЛОВА,
первый вице-президент ВФЛА, олимпийская чемпионка:
«Чебоксары — это место, которое очень любят наши спортсмены. Они всегда приезжают с огромным удовольствием, знают, что здесь хорошие условия, стадион с шикарной дорожкой, традиционно сильный судейский состав. Соревнования организованы на высоком уровне. Я ждала прорывных результатов в спринте. Нашим ребятам не везло по разным причинам — холод, ветер встречный, а здесь все совпало. Я уверена, что в ближайшее время Константин Крылов выбежит из 10 секунд».
Опубликовано: 29 июля 2025 г.


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