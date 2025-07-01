Чебоксары — место для рекордов и романтических поступков

Звёзды не подвели

На три дня столичный «Олимпийский» превратился в арену противостояния самых талантливых и перспективных представителей отечественной «королевы спорта». В Чебоксарах прошли сразу два крупных старта — первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и Всероссийские соревнования до 20 лет по легкой атлетике. Зрители на стадионе стали свидетелями захватывающей борьбы в разных дисциплинах, где судьбу медалей решали сотые секунды и считанные сантиметры.

Ежегодно Чувашия принимает статусные легкоатлетические турниры. Нынешние старты для многих участников являлись заключительной проверкой готовности в преддверии чемпионата России, который состоится в Казани с 7 по 10 августа.

Во многих видах программы отечественной «королевы спорта» сейчас доминирует молодая поросль, превосходящая возрастных легкоатлетов. Бегун из Красноярского края Константин Крылов по праву считался чуть ли не главной звездой состязаний в столице республики. В 21 год Константин прочно закрепился в элите российского спринта. Именно благодаря его феноменальному выступлению о проведении первенства России до 23 лет в Чувашии узнали во всей стране — ленты федеральных информагентств, ведущие спортивные СМИ наперебой пестрели заголовками о национальном рекорде, который спринтер из Красноярского края установил в беге на дистанции 100 метров — 10,04 секунды. Такой прытью спортсмена были поражены все.

Примечательно, что предыдущее лучшее достижение (10,10 секунды) принадлежало двум бегунам — Николаю Юшманову и Андрею Епишину. При этом Юшманов пробежал рекордную 100-метровку еще в 1986 году.

Некоторые эксперты полагали, что Крылов не будет выступать на первенстве в столице Чувашии, чтобы спокойно подготовиться к грядущему чемпионату страны в тренировочном режиме, но у самого спортсмена таких мыслей даже не возникало.

Цифры Более 600 спортсменов из 65 регионов страны боролись за награды соревнований в Чебоксарах

«На первенство России я планировал ехать. Мне нравится в Чувашии — мой родной Красноярск чем-то похож на Чебоксары, — признался Константин Крылов. — Перед выходом на 100-метровку я расслабился в комнате для разминки и ближе к старту осознал, что если максимально настроюсь на бег, то побью рекорд. Все условия совпали — ветер, вечернее время, удобное для меня, быстрая дорожка».

Также Константин Крылов участвовал в стартах на дистанции 200 метров. По итогам предварительных забегов он занял несвойственное для него пятое место. Несмотря на накопленную усталость, спринтер из Красноярского края по ходу финала в финишном спурте превзошел главного соперника Илью Сазонова из Москвы и оформил золотой дубль!

Не подвели родных болельщиков представители Чувашии. В частности, Анна Красильникова в беге на дистанции 800 метров. За последнее время Анне пришлось столкнуться с серьезным испытанием — в декабре 2024 года она сломала ногу. Первые месяцы спортсменка даже не ходила. Однако девушка постепенно начала процесс восстановления — занималась общей физической подготовкой, и в итоге к летнему сезону полностью вернулась в строй. Во время финала представительница Чувашии сначала отсиживалась за спинами конкуренток, но не теряла контакт с лидерами. К середине последнего круга она шла в топ-3, а на финишной прямой под восторженный рев болельщиков Красильникова выдала рывок, словно Усейн Болт, и все-таки добилась значимой победы в своей карьере! Попутно Анна обновила личный рекорд на дистанции 800 метров — 2 минуты 02,99 секунды.

После финала Анна Красильникова поделилась, что стратегию бега с акцентом на заключительные метры она продумывала вместе с личным наставником, заслуженным тренером СССР и России Михаилом Кузнецовым. «После такой травмы страх и неуверенность в себе еще присутствуют, — сообщила победительница. — Физически было легче прийти в форму, а морально очень тяжело. Меня сильно поддерживали моя сестра Настя, тренер Михаил Павлович, родные. Я всем очень благодарна!»

Конечно, за «золотым» финалом в исполнении Анны Красильниковой внимательно следила ее сестра Анастасия. При этом ей только еще предстояло стартовать в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями.

«Я хоть и разминаюсь, но слышу, как комментатор говорит в микрофон о забеге Ани, я сразу включаю видео, смотрю, переживаю, — рассказала Анастасия. — Очень горжусь тем, как Аня пробежала 800 метров — эти эмоции меня подзарядили».

Анастасия с первых метров финала убежала от всех соперниц — она боролась только с собой и секундомером. В итоге пересекла первой финишную черту со временем 9 минут 31,81 секунды, практически на минуту опередив ближайшую преследовательницу.

По словам Анастасии, она справилась с задачей, которую ставила перед собой. «Я привыкла бежать в одиночку. Главная мысль, которую я держала в голове — не зажиматься во время прыжков на барьеры и технично преодолевать яму с водой. Убеждала себя, что нужно бежать и работать».

За свою тренерскую деятельность Михаил Кузнецов подготовил множество известных спортсменов — олимпийскую чемпионку Валентину Егорову, призера Олимпиады Татьяну Архипову, чемпионку мира Алину Иванову. Вот уже четыре года Анна и Анастасия Красильниковы находятся под крылом Михаила Павловича. И тренер считает, что сестры ни в чем не уступают звездам чувашской «королевы спорта». «У девочек безграничный потенциал. Ориентируемся на лучшие мировые примеры. Как нас допустят к международным стартам, мы точно дадим жару! — заявил Михаил Кузнецов. — Настя специализируется на более длинных дистанциях. Со временем я уверен, что она попробует пробежать марафонскую дистанцию».

Кстати В заключительный день первенства России Анастасия Красильникова завоевала золотую награду в беге на дистанции 1500 метров, показав время 4 минуты 10 секунд, а на втором месте финишировала ее сестра Анна, остановив секундомер на отметке 4 минуты 14,23 секунды.

На дистанции 800 метров среди юниоров на пьедестал почета также поднялся представитель Чувашии — Рудольф Прокопюк быстро набегал на финиш, и в итоге добрался до бронзовой медали. В интервью корреспонденту «СЧ» Рудольф отметил, что он недоволен своим выступлением — в силу разных причин. Также он поздравил своих соперников, москвичей Артема Цымбалюка и Максима Шелиха, с золотой и серебряной наградой соответственно. Кстати, легкоатлеты очень хорошо общаются и крепко дружат. «Я всех ребят воспринимаю как друзей, мы только на беговой дорожке сражаемся за медали. Вообще у нас отличный контакт. Мы часто пересекаемся на сборах, вместе едим, иногда ходим гулять, играем», — раскрыл подробности легкоатлетического закулисья Рудольф Прокопюк.

На взрослых стартах в секторе прыжков в длину серьезно заявляет о себе Родион Севастьянов из Республики Татарстан. На прошедшем первенстве он занял первое место с результатом 7,87 метра. После соревнований Родион признался, что очень рад своей победе, но результат мог бы показать и лучше. «Не получилось преодолеть 8-метровый рубеж. Основная причина — на всех попытках не попадал на планку для отталкивания», — добавил спортсмен.

До последних минут сохранялась интрига у прыгунов в высоту. Примечательно, что Вячеслав Перебиносов из Омской области в нынешнем сезоне уже обыгрывал известного Илью Иванюка. Однако на первенстве России Вячеслав в итоге занял третье место, а судьба «золота» решалась в дуэли между Георгием Тарабаровым из Хабаровского края и Степаном Веткиным из Брянской области. Оба спортсмена преодолели планку на высоте 2,18 метра. По попыткам Георгий был впереди. На рубеже 2,21 метра Степану самой малости не хватало, но в итоге все три прыжка у обоих спортсменов оказались неудачными. Победу одержал Георгий Тарабаров. После финала отметил, что получил огромное удовольствие от данного старта, показал лучший результат в сезоне.

«К высоте 2,21 метра я уже подустал, сказывалась смена часовых поясов, меня силы покидали. Поэтому я просил зрителей хлопать мне — подпитывался энергией трибун, — рассказал Георгий. — Чебоксары прекрасны — уютный, приятный город, в который я возвращаюсь с радостью. И он отвечает мне взаимностью — я все время уезжаю отсюда с медалькой».