Допрыгнули до «серебра», а настреляли на «бронзу»

На днях в Брянске состоялся кубок России по легкой атлетике, а в Орле завершился этап первенства России по стрельбе из лука. Представители Чувашии показали достойные результаты.

За медали турнира в Брянске боролись спортсмены из 63 регионов России, сообщили в Минспорта Чувашии. Успешней всех выступил Сергей Морозов — подопечный Светланы Морозовой завоевал серебряную медаль в секторе прыжков в высоту, показав результат 2,15 м.

Другие представители Чувашии до медалей кубка России не добрались — Виктория Жилина замкнула пятерку сильнейших в секторе для прыжков в длину, а Мария Владимирова в беге на 800 метров финишировала с 13-м результатом.

В свою очередь, в первенстве России по стрельбе из лука приняли участие 12 спортсменов из Чувашии. По итогам соревнований бронзовую медаль удалось завоевать Артуру Гарееву в дисциплине «блочный лук», а в состязаниях среди микст-команд Артур Гареев и Ульяна Андреева остановились в шаге от медали, заняв 4 место.