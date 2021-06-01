23 июня в Чебоксарах стартует чемпионат России по легкой атлетике

К стартам готовы!

Считанные часы остались до начала чемпионата России по легкой атлетике, который в восьмой раз примет столица Чувашии. Какие звезды «королевы спорта» приедут в Чебоксары на стадион «Олимпийский»? Подробнее об этом — в материале «СЧ».

Нынешний чемпионат России для всех российских легкоатлетов имеет большое значение — ведь эти соревнования являются отборочными к Олимпийским играм в Токио. С учетом того, что заявка сборной России по легкой атлетике на Олимпиаду ограничится десятью спортсменами — борьба за каждую путевку, как и погода в дни проведения турнира в Чебоксарах, обещает быть жаркой. Соревнования продлятся с 23 по 27 июня.

Чувашская публика не останется без своих представителей на празднике «королевы спорта». Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сразится за награды чемпионата России. Спортсменка, представляющая Москву и Чувашию, набрала хороший ход, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции со вторым результатом сезона в мире («СЧ» рассказывала об этом событии).

«Конечно, я волнуюсь и много думаю об отборе на Олимпиаду (возможно, слишком много), но все равно очень жду поездку в Чебоксары, — подчеркнула Анжелика Сидорова в своем блоге на сайте Sports.ru. — Там классный стадион и очень хорошие зрители (надеюсь, их пустят на трибуны), там всегда хочется показывать высокий результат. К тому же после хорошего старта во Флоренции надеюсь, что не буду так сильно нервничать во время прыжков, а постараюсь хорошо выступить с удовольствием».

У представителей сильного пола в секторе для прыжков с шестом выступит вице-чемпион Европы Тимур Моргунов, который считается одним из фаворитов в данном виде программы.

Серьезная борьба ожидается в секторе прыжков в высоту у мужчин. На первый взгляд, фаворитом в этом виде программы выглядит бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк, который является лидером нынешнего сезона с результатом 2,37 м. Также прыгун одержал две победы на этапах «Бриллиантовой лиги» в Дохе и Флоренции. Конкуренцию ему составит серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко.

В прыжках в длину у женщин свое мастерство продемонстрирует серебряный призер Олимпиады в Лондоне Елена Соколова. Еще одна известная спортсменка в этом секторе Дарья Клишина не примет участие в чемпионате России.

В одном из самых впечатляющих видов программы — метании молота у мужчин — выступит серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин, а у женщин — чемпионка Европы среди молодежи Софья Палкина.

В невероятно трудоемком десятиборье за пальму первенства поборется двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев. Многоборцы как раз одними из первых и разыграют медали чемпионата России.

С полным расписанием турнира можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики rusathletics.info.

КСТАТИ

Спортсмены из Чувашии хорошо себя проявили на первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое завершилось в Челябинске. В секторе прыжков в длину с результатом 6,31 м золотую медаль завоевала Виктория Жилина. В прыжках в высоту у мужчин на вторую ступень пьедестала почета поднялся Сергей Морозов, прыгнувший на 2,15 м. Дважды бронзовым призером на спринтерских дистанциях 100 м (время 11,70 секунд) и 200 м (время 23,74 секунды) стала Виктория Максимова.