Сергей Шубенков победил на чемпионате России и обиделся на тележурналистов

О выступлении в предварительных забегах на чебоксарском стадионе чемпиона мира 2015 года «СЧ» уже рассказывала. В полуфинале Сергей Шубенков вышел буквально на крейсерские скорости и показал лучший результат сезона в Европе на 110 метров с барьерами — 13,24 секунды. Публика на трибунах была вправе рассчитывать на продолжение банкета, но уже ближе к финалу соревнований в спринтерских забегах то и дело стали случаться фальстарты . Поэтому многие легкоатлеты , в том числе и Шубенков, решили перестраховаться. В финале спортсмен из Краснодарского края немного засиделся на старте, но в итоге все равно показал свое превосходство — завоевал золотую медаль с результатом 13,37 секунды. Второе место занял Константин Шабанов (13,90 сек) , а его брат Филипп Шабанов стал обладателем бронзовой награды (13,96 сек) .

«Я люблю получать удовольствие от забегов, но в финале у меня не все получилось – подчеркнул Шубенков. – Не до конца себя реализовал, и я надеюсь, что шанс показать себя будет на Олимпийских играх».

Между прочим, Сергей Шубенков мог вообще не принять участие в чемпионате России — из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, связанных с тестированием внесоревновательной пробы, взятой 15 декабря прошлого года. В итоге лишь за день до соревнований, 22 июня, легкоатлета признали невиновным, и он получил допуск к стартам. Кстати, из-за этих неурядиц Сергей Шубенков еще не получил нейтральный статус, который позволит ему стартовать на Олимпийских играх в Токио.

Уже после финала Сергей Шубенков изначально не хотел давать интервью одному из федеральных каналов : из-за публикации материала о якобы применении запрещенного препарата . «Не буду общаться, как минимум, до тех пор, пока они не уберут новость про фуросемид, — заявил он журналистам . — Я и сам говорил, что это неправда, уже и официальное решение известно. А утром захожу к ним на сайт — до сих пор висит. Ну, как так? Это, по меньшей мере, некрасиво». В итоге ситуация разрешилась, новость с сайта удалили и журналисты федерального канала взяли интервью у Сергея Шубенкова.