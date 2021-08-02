В Чебоксарах прошел финал V летней Спартакиады молодежи России

Будущие звезды загораются на дорожках Олимпийского стадиона

Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде только стартовали, а в столице нашей республики уже завершился финал V летней Спартакиады молодежи России среди юниоров и юниорок до 20 лет. Перспективные ребята разыграли 40 комплектов наград. В состязаниях участвовали около 500 спортсменов из 45 регионов страны.

Еще в июне на стадионе «Олимпийский» прошли запоминающиеся выступления Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова, Ильи Шкуренева на взрослом чемпионате России, а сейчас в столицу республики приехала биться за медали перспективная молодежь, которая в будущем может заменить нынешних лидеров сборной. Для многих ребят Спартакиада являлась заключительным стартом в сезоне — атлеты были настроены отдать все силы для победы.

Сборную Чувашии на соревнованиях представляли 20 спортсменов. Далеко не все атлеты из нашей республики претендовали на награды — некоторые ребята были моложе своих соперников и не могли бороться с более опытными конкурентами. Главной «звездочкой» нашей сборной выглядела спринтер Виктория Максимова, которая принимала участие во взрослом чемпионате России и завоевывала награды первенства страны. В итоге спортсменка оправдала ожидания. В первый день Виктория заняла второе место на дистанции 100 метров, уступив принципиальной сопернице из Краснодарского края Олесе Солдатовой самую малость — 0,03 секунды… А уже во второй день представительница Чувашии завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров, оставив всех конкуренток позади!

Другие спортсмены из нашей республики до медалей немного не дотянули. В шаге от пьедестала остановилась Дарья Пушкина в ходьбе на 5 км, а в беге на 3000 метров Данил Егоров добрался до пятого места. На шестой строчке в итоговом протоколе в прыжках в высоту расположился Андрей Никитин.

По ходу Спартакиады спортсменам немного не хватало поддержки зрителей, но в роли болельщиков выступали коллеги по сборной. В розыгрыше медалей в эстафетах у юниорок и юниоров сборная Чувашии участие не принимала, но спортсмены из других регионов, которые не были задействованы в соревнованиях, яростно поддерживали своих коллег.

Кстати, атлеты и представители команд из других субъектов России не понаслышке знакомы со столицей Чувашии и стадионом «Олимпийский».

«Я успел погулять по набережной Чебоксар — красивое место, — поделился своим мнением о городе представитель команды Санкт-Петербурга Виталий Фролов. — По-моему, «Олимпийский» — одна из лучших арен для соревнований по легкой атлетике на открытом воздухе в летнее время».

Не в первый раз в Чебоксары приехал Владислав Подзвездов из Краснодарского края. Спортсмен сотворил сенсацию на чемпионате России, завоевав в 18 лет серебряную медаль на своей коронной дистанции. На Спартакиаде Владислав являлся главным фаворитом на 1500 метров и оправдал этот статус. Отсидевшись в начале забега, атлет рванул на последнем круге дистанции и умчался от своих преследователей, как в бытность Усейн Болт разбирался с соперниками на спринтерских дистанциях. В итоге Владислав завоевал «золото» с серьезным отрывом.

«Когда я приехал на чемпионат России, очень серьезно волновался. Этот стадион казался мне очень большим, серьезно бил адреналин. Сейчас я уже приехал, как к себе домой, — подчеркнул Владислав Подзвездов. — Держать форму два месяца — это очень сложно. Я не робот, я человек. Результат падает, но ничего страшного. Буду стараться и тренироваться дальше».