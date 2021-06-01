Дорога в Токио лежит через Чебоксары

Завершение карьеры чемпионки и две секунды до рекорда России

В столице Чувашии завершился 102-й чемпионат России по легкой атлетике — все сорок комплектов наград нашли своих обладателей. Турнир был очень важен для спортсменов — ведь до старта соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио остается месяц, а состав национальной команды ограничен 10 легкоатлетами, которые должны обладать нейтральным статусом для выступления на Олимпиаде… Значит, именно в Чебоксарах новые звездочки «королевы спорта» должны были по полной программе заявить о себе, а фавориты соревнований — подтвердить свой высокий уровень!

В этом году на чемпионат России приехали практически все сильнейшие атлеты страны, но без потерь не обошлось — в секторе прыжков в длину отсутствовала Дарья Клишина, которая тренируется в США и совместно с тренером приняла решение пропустить турнир, а в прыжках в высоту публика из-за травмы не досчиталась Марии Ласицкене. Несмотря на их отсутствие, в Чебоксары приехало много звезд российской легкой атлетики — о раскладах перед соревнованиями «СЧ» уже рассказывала.

Чувашская земля встретила спортсменов и гостей чемпионата России хлебом, солью и… жаркой погодой. «Как будто на курорт в Сочи приехали», — говорили спортсмены из других регионов.

Погодные условия никак не помешали чемпиону мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года Сергею Шубенкову — еще в полуфинале спортсмен вышел на крейсерские скорости и показал лучший результат сезона в Европе — 13,24 секунды. Публика на трибунах была вправе рассчитывать на продолжение «банкета», но в спринтерских забегах то и дело случались фальстарты. Поэтому многие легкоатлеты, в том числе и Шубенков, решили перестраховаться. В финале спортсмен из Краснодарского края немного засиделся на старте, но в итоге все равно показал свое превосходство — Сергей Шубенков завоевал золотую медаль с результатом 13,37 секунды.

«Я люблю получать удовольствие от забегов, но в финале у меня не все получилось, — подчеркнул Сергей Шубенков. — Не до конца себя реализовал, и надеюсь, что шанс показать себя будет на Олимпийских играх».

Кстати, еще за день до чемпионата России Сергей Шубенков мог вообще не принять участие в турнире из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, связанных с тестированием внесоревновательной пробы, взятой 15 декабря 2020 года.

Но в итоге 22 июня легкоатлета признали невиновным, и его допустили к стартам. На днях стало известно, что Сергей Шубенков получил нейтральный статус — теперь у спортсмена появилась возможность принять участие на Олимпийских играх в Токио.

Уже после финала Сергей Шубенков изначально не хотел давать интервью одному из федеральных каналов из-за публикации материала о якобы применении запрещенного препарата спортсменом. «Не буду общаться, как минимум, до тех пор, пока они не уберут новость про фуросемид, — заявил он журналистам. — Я и сам говорил, что это неправда, уже и официальное решение известно. А утром захожу к ним на сайт — до сих пор висит. Ну как так? Это, по меньшей мере, некрасиво». В итоге ситуация разрешилась, новость удалили, и журналисты федерального канала взяли интервью у Сергея Шубенкова.

После серебряной медали Екатерины Ишовой в первый день чемпионата России на дистанции 5000 метров чувашская публика ждала продолжения медального почина от своих атлетов. И вот пришло время соревнований в секторе прыжков с шестом, где главным фаворитом являлась представительница Москвы и Чувашии Анжелика Сидорова.

…За час до официального начала соревнований спортсменки начали разминку. Пока одни легкоатлетки выполняли растяжку перед попытками, другие в это время выбирали свое главное оружие — соревновательный шест. Ведь во время состязаний инвентарь должен работать как швейцарские часы, а от его гибкости и жесткости порой зависит судьба медалей…

В сектор для прыжка с шестом Анжелика Сидорова вышла покорять высоту 4,55 м. И вот незадача — первая попытка не удалась… Все присутствующие на стадионе подумали, что произошла случайность. Ладно, но со второго прыжка Анжелика тоже не берет рубеж — теперь болельщики серьезно заволновались, а спортсменка была в шаге от неудачи. Но вот третья попытка… И Анжелика под овации публики взмывает над планкой!.. Самый сложный начальный рубеж преодолен!

По ходу соревнований Анжелика Сидорова боролась за победу на чемпионате России с Полиной Кнороз, но в итоге судьба «золота» решилась на рубеже 4,75 м. Подопечная Светланы Абрамовой с первой попытки преодолела высоту, а соперница все три попытки завершила неудачно.

Уже в ранге чемпиона соревнований Анжелика Сидорова хотела повторить свой лучший результат в сезоне и решила прыгнуть на высоту 4,91 м. Но этот рубеж спортсменка не преодолела и завоевала золотую медаль с результатом 4,75 м!

«Немного расстроилась из-за результата — прыжки хорошие совершила и состояние неплохое. Были небольшие проблемы с сектором, — поделилась своими эмоциями Анжелика Сидорова. — Жара на мне не сказалась. Перед Олимпийскими играми будет старт в Монако и еще один турнир, но пока точно не известно».

Кстати, Анжелика Сидорова получила рекомендацию ВФЛА к участию в Олимпиаде в Токио.

Справка «СЧ» В ранге хозяев чемпионата России по легкой атлетике на стадионе «Олимпийский» выступили 14 спортсменов из Чувашии.

Не все представители Чувашии добрались до медалей турнира, но спортсмены нашей республики боролись до конца. В гладком беге на дистанциях 200 и 400 метров выступал Константин Орлов. Спортсмен на обеих дистанциях добрался до полуфинала, не попал в решающую стадию чемпионата России, но смог побить свои личные рекорды.

«С тренером довольны результатами на дистанции 400 метров, а на 200 метров уже бежалось похуже. Тяжело в такую жару четыре дня подряд стартовать, — поделился своими эмоциями Константин. — На трибуны приходили родители, друзья и громко поддерживали меня».

Кстати На спринтерской дистанции 100 метров у женщин серебряную медаль чемпионата России завоевала уроженка Чувашии Марина Максимова, которая выступает за Нижегородскую область.

Во время соревнований многие недооценивают роль волонтеров, а они сильно помогают спортсменам перед стартом. Арине Захаровой удалось совместить «приятное с полезным» — девочка впервые работала в качестве волонтера на соревнованиях и смогла увидеть в деле лучших легкоатлетов страны.

«Спортсмены перед стартом снимали тренировочные костюмы, и я их вместе с рюкзаками относила в раздевалку, — рассказала Арина Захарова. — Я впервые была на чемпионате России, мне запомнился финиш Полины Миллер на 400 метров».

Многие присутствующие на стадионе завороженно следили за борьбой в секторе прыжков в высоту у мужчин. Среди участников соревнований был и представитель Чувашии Сергей Морозов, но в итоговом протоколе спортсмен занял 7 место. А все внимание было приковано к битве двух «дуэлянтов» — Ильи Иванюка и Михаила Акименко. Соперники одну за другой брали высоты, пока планка не поднялась до 2,35 м — все три попытки прыгунов оказались неудачными. Золотую медаль завоевал Михаил Акименко благодаря удачному прыжку на 2,33 м, а Илья Иванюк довольствовался «серебром».

«Было волнение от желания хорошо прыгнуть, показать свои прыжки, не провалиться просто так», — подчеркнул Михаил Акименко.

После завершения соревнований у женщин в секторе прыжков в высоту состоялось важное событие — олимпийская чемпионка 2012 года и серебряный призер нынешнего чемпионата России Анна Чичерова объявила о завершении спортивной карьеры.

Еще перед стартом дистанции 10000 метров у мужчин болельщики и специалисты говорили, что спортсмены в этом забеге могут побить рекорд России. И особенно высокие шансы — у Владимира Никитина.

Стартовали спортсмены мощно, держали очень высокий темп. В лидеры вырвались три бегуна — Владимир Никитин, Анатолий Рыбаков и Ринас Ахмадеев. До последних кругов они бежали маленькой группой, но на финишной прямой Владимир Никитин вырвал победу с результатом 27:55.95 секунды. Поставленный уроженцем Чувашии Сергеем Ивановым рекорд — 27:53.12 секунды — пока устоял.

Между тем В забеге на 5000 метров Владимир Никитин установил рекорд чемпионатов России, пробежав дистанцию за 13:17,03 секунды.

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