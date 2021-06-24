В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике

Чувашская жара спортсменам не помеха

На стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах прошло торжественное открытие 102-го чемпионата России по легкой атлетике. 695 спортсменов из 73 регионов страны приехали в столицу республики, чтобы разыграть 40 комплектов наград. Уже в первый день соревнований на легкоатлетической дорожке стартовал чемпион мира 2015 года на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Также болельщикам стали известны имена обладателей первых комплектов медалей турнира в беге на дистанции 5000 метров.

…На часах еще не пробило 10 часов утра, а многоборцы уже вышли на старт первого дня утренней сессии чемпионата России. Представители десятиборья (у мужчин) и семиборья (у женщин) — универсалы в своем роде. В программу многоборья включены как беговые, так и технические дисциплины легкой атлетики. Поэтому не зря десятиборцев часто называют «рыцарями многих качеств». По предварительным данным, один из главных фаворитов десятиборья Илья Шкуренев подтверждает статус лидера в этой дисциплине, но окончательное распределение мест на пьедестале почета станет известно уже после подписания номера в печать.

Пока представители многоборья переводили дух после выступления в первых видах, оставалось все меньше времени до начала вечерней сессии и церемонии открытия. Жаркая погода и солнышко не мешали публике занимать места на трибунах. Но вот последние приготовления к торжественной церемонии открытия закончились, и она стартовала.

«Для нас очень важно, что такие серьезные и статусные соревнования проходят на территории Чувашии. Это мощная мотивация для молодых спортсменов республики, — сказал на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Для того, чтобы эти ребята смогли реализовать себя, мы делаем очень много и будем дальше реализовывать политику развития спортивной инфраструктуры, политику предоставления максимальных возможностей, чтобы раскрыть потенциал юных спортсменов».

«Хочу выразить признательность Чувашии и Чебоксарам за организацию 102-го чемпионата России по легкой атлетике, — взял слово министр спорта России Олег Матыцин. — Верю, что в самое ближайшее время российская легкая атлетика будет полностью восстановлена и мы будем еще больше гордиться успехами наших спортсменов на международной арене. А самое главное, мы будем гордиться нашей национальной системой подготовки кадров, спортсменов и тренеров. В этом я вижу нашу общую задачу».

Торжественная часть программы легкоатлетического дня на «Олимпийском» плавно перетекла в продолжение баталий на чемпионате России — вечерняя сессия началась с предварительных забегов у спринтеров на 100 метров. Традиционно для российской легкой атлетики спринтерские дистанции (100 и 200 метров), ассоциирующиеся с самым быстрым человеком планеты Усейном Болтом, в последнее время являются «камнем преткновения». Что говорить, если топ-100 мирового рейтинга 2021 года на дистанции 100 метров замыкает итальянец Филиппо Торту с результатом 10,18 секунды, а лучший результат среди россиян принадлежит Алексею Лаптеву, который показал 10,35 секунды. В предварительных забегах сильнейшие спринтеры страны уже вышли на хорошие секунды по российским меркам — Игорь Образцов пробежал дистанцию за 10,36 секунды, а остальные соперники в плане результата дышали в спину спортсмену из Ульяновской области. Среди прекрасной половины человечества эту дистанцию быстро пробежала Кристина Макаренко, показавшая 11,31 секунды. Победители в этом виде программы также станут известны уже после подписания номера в печать.

Свой предварительный забег на дистанции 110 метров с барьерами уверенно выиграл Сергей Шубенков с результатом 13,32 секунды.

«Забег понравился. Я подошел в хорошей форме к чемпионату России, — рассказал Сергей Шубенков. — Надеюсь, что в финале я прибавлю в плане результата».

Во время забегов зрители на стадионе принимали каждого спортсмена как своего и болели за любого легкоатлета всей душой вне зависимости от региона!

«Я все виды люблю — как захожу на стадион, так молодею, — поделился своими впечатлениями 83-летний Петр Петров. — Сам спортивной гимнастикой занимался, но и легкую атлетику люблю. Я пришел уже на четвертый чемпионат России, который проходит в Чебоксарах».

На дистанции 400 метров у женщин в предварительных забегах отличные секунды (52,30) показала Антонина Кривошапка. Во время одного из забегов на 800 метров представительница республики Татарстан Светлана Улога уверенно лидировала по ходу дистанции. Когда спортсменка приближалась к финишной черте, с трибун послышалось: «Давай поспокойнее заканчивай, а то еще финал бежать». Тут же тренер легкоатлетки крикнул: «Беги до конца, не останавливайся». В итоге спортсменка показала отличные секунды для предварительных забегов на 800 метров — 1,59,65.

«Вишенкой на торте» первого дня чемпионата России в Чебоксарах стал розыгрыш медалей на стайерской дистанции 5 км. В женском забеге чувашская публика не осталась без своих представителей на старте — за нашу республику выступала Екатерина Ишова. Практически все спортсменки оставались в лидирующей группе по ходу дистанции, и судьба медалей решалась на последних кругах. В итоге победу одержала Светлана Аплачкина из Воронежской области. А серебряную медаль завоевала Екатерина Ишова! Третье место заняла Любовь Павленко из Санкт-Петербурга.

У мужчин золотую медаль завоевал Владимир Никитин из Москвы. Второе место у Анатолия Рыбакова из Кемеровской области, а бронзовая награда на счету Евгения Кунца из Москвы.

Кстати

Еще до старта чемпионата России по легкой атлетике в рамках Чебоксарского экономического форума правительство Чувашии заключило двусторонние соглашения о сотрудничестве со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) — в вопросах развития этого вида спорта в регионе и с антидопинговым агентством «РУСАДА» — в области противодействия допингу в спорте. В рамках соглашения с ВФЛА стороны намерены содействовать в подготовке спортивного резерва и укреплении материально-технической базы для занятия легкой атлетикой в республике. Сотрудничество Кабинета министров Чувашии и «РУСАДА» предусматривает формирование антидопинговой культуры у спортсменов региона.

Фото cap.ru и Николая Архипова