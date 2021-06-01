Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России по легкой атлетике в прыжке с шестом

…За час до официального начала соревнований в секторе прыжка с шестом спортсменки начали разминку. Пока одни легкоатлетки выполняли растяжку перед попытками, другие в это время выбирали свое главное оружие – соревновательный шест. Ведь во время состязаний инвентарь должен работать как швейцарские часы, а от его гибкости и жесткости порой зависит судьба медалей…

В сектор для прыжка с шестом Анжелика Сидорова вышла покорять высоту 4,55 м. И вот незадача — первая попытка не удалась… Все присутствующие на стадионе подумали, что произошла случайность. Ладно, но со второго прыжка Анжелика тоже не берет рубеж – теперь болельщики серьезно заволновались, а спортсменка была в шаге от неудачи. Но вот третья попытка… И Анжелика под овации публики взмывает над планкой!..

К этому моменту в секторе оставалось всего три легкоатлетки. К высоте 4,60 метра лидером соревнований подошла Ирина Иванова, но две попытки на этом рубеже для представительницы Омской области оказались неудачными, и спортсменка перенесла оставшийся прыжок на высоту 4,65 м. В итоге Ирина Иванова не взяла и этот рубеж, и заняла третье место с результатом 4,55 м.

За победу в секторе остались бороться Полина Кнороз и Анжелика Сидорова – где-то это мы уже видели… На самом деле, тот же самый дуэт боролся за победу на Кубке Главы Чувашии, который проходил в январе в Новочебоксарске. Тогда победа осталась за Сидоровой, но сейчас уже совсем другая история.

Полина Кнороз преодолела рубеж 4,65 м с первой попытки и захватила лидерство в соревнованиях, а Анжелика Сидорова только со второго прыжка покорила эту высоту. В итоге решающим стал рубеж 4,75 м. Подопечная Светланы Абрамовой с первой попытки преодолела высоту, а Полина Кнороз не смогла этого сделать и заняла второе место с результатом 4,65 м.

В ранге чемпиона соревнований Анжелика Сидорова хотела повторить свой лучший результат в сезоне и решила прыгнуть на высоту 4,91 м. Но этот рубеж спортсменка не преодолела и завоевала золотую медаль с результатом 4,75 м!

«Немного расстроилась из-за результата – прыжки хорошие совершила и состояние неплохое. Были небольшие проблемы с сектором, – поделилась своими эмоциями Анжелика. – Жара на мне не сказалась. Перед Олимпийскими играми будет старт в Монако и еще один турнир, но пока точно не известно».