Душевные приветы от земляков

Очередной отряд добрых «бойцов» — очаровательных вязаных игрушек-талисманов — отправляется в зону СВО. Вместе с ними уезжают маскировочные сети, сплетенные волонтерами, и сердечная забота, вложенная в каждую петельку.

Маленькие пушистые друзья «рождаются» с молитвами и теплом — их вяжет Светлана Чикмякова из поселка Вурнары. Каждая игрушка — как оберег, как напоминание бойцам: «Ты не один. Дома тебя ждут, любят и верят в тебя». Как признаются волонтеры, особенно трогательно получать обратную связь — фотографии самих ребят с Чебурашками: видеть их улыбки и слышать слова благодарности — огромная радость и вдохновение.

А «серебряные волонтеры» села Устье Аликовского округа продолжают сушить зелень, морковь, соленые огурцы для «Домашней кухни Чувашии». Команда добровольных помощников занимается приготовлением первых и вторых блюд для тех, кто в зоне СВО. На сегодняшний день у них в меню картофельное пюре и гречка с мясом и супы: борщ, рассольник, щи, гороховый, грибной, харчо. «Мы любовь и доброту вкладываем в эти супы. Пусть наши бойцы кушают на здоровье», — говорят женщины.

Василий Григорьев