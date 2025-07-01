Душевные приветы от земляков

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

Очередной отряд добрых «бойцов» — очаровательных вязаных игрушек-талисманов — отправляется в зону СВО. Вместе с ними уезжают маскировочные сети, сплетенные волонтерами, и сердечная забота, вложенная в каждую петельку.

Маленькие пушистые друзья «рождаются» с молитвами и теплом — их вяжет Светлана Чикмякова из поселка Вурнары. Каждая игрушка — как оберег, как напоминание бойцам: «Ты не один. Дома тебя ждут, любят и верят в тебя». Как признаются волонтеры, особенно трогательно получать обратную связь — фотографии самих ребят с Чебурашками: видеть их улыбки и слышать слова благодарности — огромная радость и вдохновение.

А «серебряные волонтеры» села Устье Аликовского округа продолжают сушить зелень, морковь, соленые огурцы для «Домашней кухни Чувашии». Команда добровольных помощников занимается приготовлением первых и вторых блюд для тех, кто в зоне СВО. На сегодняшний день у них в меню картофельное пюре и гречка с мясом и супы: борщ, рассольник, щи, гороховый, грибной, харчо. «Мы любовь и доброту вкладываем в эти супы. Пусть наши бойцы кушают на здоровье», — говорят женщины.

Василий Григорьев
Опубликовано: 29 июля 2025 г.


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