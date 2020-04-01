Олег Николаев ознакомился с работой волонтеров

В каждом наборе — частичка души

В ангаре Продовольственного фонда Чувашии кипит работа. Десятки волонтеров — студентов Чувашского государственного аграрного университета собирают продуктовые наборы для тех, кто находится в «группе риска». Ребята работают очень быстро и слаженно, ведь медлить некогда. Здесь у каждого своя задача — девушки занимаются сбором, парни упаковкой, а молодые люди покрепче погружают огромные коробки в машину.

Средства на закупку продукции выделены по линии Общероссийского народного фронта. В каждом пакете макароны, мука, манная крупа, молоко, мясные консервы, печенье и конфеты — это товары чувашских производителей. Все необходимое для того, чтобы приготовить семье и завтрак, и обед, и ужин….

Врио Главы республики Олег Николаев пообщался с волонтерами и лично проверил содержимое наборов. «В каждый пакет мы вкладываем частичку души», — улыбаясь, рассказывают волонтеры.

«На каждый регион были выделены определенные средства. Чувашия получила 10 млн рублей. Мной сразу была поставлена задача, чтобы это был содержательный набор, где должны быть продукты разного назначения. И то, что Продовольственный фонд стал сегодня логистическим центром сбора, упаковки и доставки жителям республики — это хорошая практика, чтобы в дальнейшем это масштабировать», — отметил Олег Николаев.

Помощь получат инвалиды 1 и 2 группы, а также лица старше 65 лет. Доставку волонтеры будут осуществлять в Чебоксарах и районах республики с 30 апреля. Чтобы попросить о помощи, необходимо лишь позвонить по номерам «горячей линии»: 8-800-201-32-60, 8(8352) 26-11-11.

Фото cap.ru:

Каждый день волонтеры собирают по 1500 наборов.