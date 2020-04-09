Волонтерам помогут средствами защиты и выделят проездные

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Вместе можно преодолеть любые трудности»

Не только медики сейчас на передовой в борьбе с угрозой распространения коронавируса, но и волонтеры. Оказывая сегодня помощь людям, находящимся на самоизоляции, они тоже рискуют своим здоровьем. Поэтому с искренних слов благодарности начал врио Главы Чувашии свое общение с волонтерами в режиме видеоконференц-связи. По ту сторону экранов собрались представители трех волонтерских штабов.

«Ситуация напряженная, — сказал Олег Николаев. — Но она была ожидаема: число заболеваний коронавирусной инфекцией растет. Буквально перед началом нашего совещания мне сообщили, что еще у 15 жителей нашей республики подтвердился коронавирус. Получается, что на сегодня в Чувашии 34 заболевших, один из них выздоровел. Трое человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в более сложной ситуации. Под медицинским наблюдением находятся 760 человек, 41 из них — под строгим контролем. Не исключено, что в любой момент может подтвердиться коронавирус и у этих людей».

Растет и география распространения инфекции. В числе последних подтвержденных — 7 человек в Янтиковском районе, 4 — в Канаше и Канашском районе, 3 — в Чебоксарах, 1 — в Алатыре.

«Вот почему приходится ужесточать ограничительные меры. Мы разорвали межмуниципальные перевозки. Но тут же стали появляться те, кто осуществляет эту деятельность незаконно. Мало того, что они нарушают закон, но еще и подвергают опасности своих сограждан», — осудил безответственность некоторых предприимчивых дельцов Олег Алексеевич. К слову, врио Главы республики лично проинспектировал посты ГИБДД на въезде в Чебоксары, чтобы посмотреть, как соблюдаются ограничительные меры.

Все делается сегодня для того, чтобы люди находились дома, отметил Николаев. Поскольку самоизоляция — наиболее эффективная мера профилактики против распространения вируса. У медицинских организаций есть время, чтобы подготовиться к неблагоприятному развитию ситуации. На сегодня в медучреждениях Чувашии подготовлено около 300 коек для лечения больных коронавирусом, на стадии закупки около 100 аппаратов ИВЛ, к концу апреля в регионе должно быть подготовлено 609 коек.

Заразившихся людей может стать еще больше и в связи с грядущими православными праздниками, предупредил волонтеров руководитель республики. В ближайшие выходные Вербное воскресенье, а на следующие — Пасха.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава:

«Предложение врио Главы Чувашии хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освященную вербу — это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома».

«Тревожную ситуацию мы уже обсудили на встрече с митрополитом Варнавой, — сообщил Олег Николаев. — Вместе с Владыкой мы призываем всех верующих временно воздержаться от посещения церкви, оставаться и молиться дома. В эти праздники люди часто освящают куличи, воду. Мы просим помочь волонтеров доставить эти святыни пожилым людям, а также максимально проинформировать жителей республики о соблюдении самоизоляции даже в православные праздники».

Олег Николаев и митрополит Варнава согласились, что в пасхальную неделю также понадобится помощь волонтеров.

Просьбу врио Главы Чувашии волонтеры взяли на карандаш. Заслушив краткие доклады о работе каждого волонтерского центра, а на связи были волонтеры-медики, волонтерские центры Чебоксар и партии «Единая Россия», Олег Николаев просил рассказать, какая помощь нужна самим волонтерам.

Не хватает масок, перчаток, антисептиков и дезинфицирующих салфеток, отвечали они. Кроме того, волонтеры по несколько раз в день выезжают по адресам, многие на общественном транспорте и за свой счет. Поэтому предложено было выделить добровольцам проездные. Такую возможность, кстати, на днях уже обсуждали депутат Госдумы Леонид Черкесов и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Врио Главы Чувашии пообещал посодействовать скорейшему решению вопроса.

Чтобы объединить усилия и консолидировать работу волонтеров, по поручению Олега Николаева в Чувашии открыт Республиканский волонтерский центр. Кроме того, создан специальный региональный сайт vmeste.cap.ru, где собрана вся информация по ситуации. Здесь каждый может предложить посильную помощь в общем деле. Не случайно на сайте размещен хэштег #П?рле — «вместе». «Этот девиз актуален для нас не только в связи со 100-летием республики, но и в условиях выпавших на долю людей испытаний в связи с распространением коронавируса, — подчеркнул Олег Николаев. — Если мы вместе, то любые трудности преодолеем».

СПРАВКА «СЧ»
Днем 9 апреля подтвердились результаты анализов на Сovid-19 у 15 человек, из них двое — несовершеннолетние. Все пациенты были госпитализированы до результатов Нижегородской лаборатории с соблюдением протоколов. Девять лиц контактных, шесть приезжих размещены в стационарах Больницы скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больницы. Им назначена необходимая терапия. Все лица «первого» контакта изолированы, у них взяты анализы на Сovid-19. Итого на 15 часов 9 апреля в Чувашии зарегистрировано 34 случая заражения, один пациент выздоровел.

 

Фото Волонтерского центра: Обращений к волонтерам становится больше. Но вместе с тем растет и число людей, желающих помочь.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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