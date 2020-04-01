Алексей Ладыков: «Участники мобильных групп окажут помощь и содействие всем нуждающимся чебоксарцам»

На заседании республиканского оперативного штаба при врио главы Чувашии по коронавирусу приняли решение об усилении волонтерского движения и помощи самоизолированным гражданам. Поручено создать оперативные мобильные группы по территориальному принципу. Это обсуждали и на городском штабе.

Сейчас в городе создаются оперативные мобильные группы, которые будут заниматься информированием и разъяснением населению, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам о поведении, организации деятельности и ограничениях, действующих в период повышенной готовности и реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Мобильные группы формируются по территориальному принципу. Они окажут помощь в доставке необходимых продуктов, медицинских и иных товаров первой необходимости. В состав таких групп войдут общественники, депутаты, волонтеры, представили ТОС и других общественных объединений, руководители УК, ТСЖ, социальных учреждений.

«Всем нужно понимать, что в период самоизоляции все больше граждан нуждаются в оказании адресной помощи. Прежде всего, это касается пенсионеров и малоимущих. Мы не оставим горожан без внимания и всем нуждающимся окажем помощь и содействие», – отметил на городской планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Глава администрации поручил главам районов при формировании мобильных групп по территориальному принципу задействовать городские службы, организовать взаимодействие с республиканскими структурами, чтобы качественно и эффективно отрабатывать просьбы горожан.

Алексей Ладыков подчеркнул, что сегодня есть звонки не только с просьбами жителей, но и с предложениями неравнодушных граждан, которые хотят и готовы оказывать помощь. «Большую поддержку оказывают нашим гражданам волонтеры, и их заслуги отмечены Президентом РФ Владимиром Путиным. Направление это будем усиливать. Всем участникам мобильных групп нужно будет зарегистрироваться в Волонтерском центре города, пройти обучение и получить официальный статус добровольца», – сказал он.

У каждой группы будут контактные телефоны, электронные адреса. Организационные мероприятия займут 3-4 дня. Глава администрации поручил запустить процесс на этой неделе.