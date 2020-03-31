Волонтеры-медики доставляют пожилым людям продукты и лекарства

«Эпидемия» добрых дел

Вынужденная изоляция — мера, необходимая в нынешних условиях, однако далеко не приятная, особенно для пожилых и одиноких людей, которые и в обычное время испытывают дефицит общения. А если они еще и не очень здоровы, то оказываются лишены элементарной возможности выйти в магазин, аптеку, чтобы купить продукты и лекарства. И потому помощь волонтеров, которые могли бы им купить и доставить продукты, вынести мусор, привезти лекарства, трудно переоценить.

В республике уже несколько лет работает организация «Волонтеры-медики», члены которой все это время занимались просветительской работой среди населения. А сейчас они присоединились к всероссийской акции «МыВместе». С фотокорреспондентом Максимом Васильевым мы побывали в штабе волонтеров, чтобы посмотреть, как они работают, узнать насколько востребована их помощь и как ее получить.

Всего в организации, по словам руководителя регионального штаба — регионального координатора Игоря Филиппова, работают более 70 человек. Несмотря на то что помощь пожилым — дело доброе и, казалось бы, несложное, ее нужно организовать правильно: чтобы недоверчивые старики не боялись волонтеров и не отказывались от сотрудничества с ними из страха, что нарвутся на мошенников. Есть и много других важных моментов. Поэтому, прежде чем выпустить волонтера «на линию», Игорь Филиппов каждого обучает тонкостям работы: начиная с того, как в целом нужно общаться с пожилым человеком, и кончая деталями — как правильно держать сумку, чтобы, передавая ее, избежать контакта, где должен лежать чек.

Как связаться с волонтерами? Нужно позвонить на номер 8 (8352) 26-11-11 и дождаться ответа оператора. Звонков с каждым днем все больше, и, несмотря на то что телефон многоканальный, случается, операторы с ответами задерживаются. После составления заявки с человеком, нуждающимся в помощи, связываются непосредственно волонтеры. Почему нельзя позвонить им напрямую? Как раз в этом и заключается защита от мошенников. Человеку присваивается специальный код, который знает оператор, сам звонящий и волонтер, который выполняет задание.

Это что-то вроде кода доступа. Получив заявку, волонтер сначала выясняет у подопечного, где обычно он покупает продукты и какой именно марки или фирмы. Ведь, к примеру, сортов молока или кефира довольно много, и нужно купить именно те, к каким человек привык. Кстати, никаких денег заранее с клиента не берут, на эти цели волонтер использует личные средства.

Третьекурсница медфака ЧГУ Елена Антонова говорит, что обязательно обговаривают сумму покупки, и если в одном магазине нужного продукта по указанной цене нет, то волонтеры обходят несколько торговых точек. И, конечно, постоянно держат связь с человеком, которому приобретают товары, согласовывают все изменения, озвучивают итоговую цену покупки. Самое сложное для нее закончить разговор с клиентом: пожилые люди готовы рассказывать свои истории чуть не с момента своего рождения, они прощаются по пять раз, но никак не решаются дать отбой. И приходится искать слова, чтобы не обидев, попрощаться.

Катя Иванова, которая учится на пятом курсе медфака, рассказывает, что по аптекам тоже приходится совершать марш-броски, потому что не всегда нужный препарат есть в ближайшей аптеке у дома «заказчика». Схема обычно такая: волонтеру нужно доехать до клиента, забрать рецепт, найти и купить препараты, отдать их. И для нее самое трудное — попрощаться с пожилыми подопечными: они очень обижаются, когда слышат отказ волонтеров зайти в квартиру, выпить с ними чашку чая, угоститься приготовленным пирожком. Но протокол обязывает — ни в коем случае нельзя заходить в гости к доброжелательным пенсионерам на чаек, несмотря на то, что не хочется тех обижать и вроде бы есть время пообщаться. Безопасность как клиентов, так и самих волонтеров превыше всего. Пока конфликтов не было, люди очень благодарны за помощь, хотя одинокие люди и расстраиваются, что не могут отблагодарить молодежь за проявленное внимание.

В первые дни чебоксарской акции «МыВместе» к волонтерам-медикам поступало 5-6 заказов, но теперь их заметно прибавилось — все больше людей узнают о помощниках-добровольцах. Однако, и тех, кто о них не знает, пока еще достаточно…

…В этот же день мне пришлось побывать в четырех аптеках. Народу очень мало, в основном молодые горожане, и только в одной аптеке, в центре города, мне встретились две пожилые женщины. Одной даже пришлось помочь спуститься с крылечка: ноги плохо ее слушались. На вопрос, почему она не привлекает себе на помощь волонтеров, пенсионерка честно ответила, что даже не знает об этом: Интернетом не пользуется, а из знакомых никто ей об этой акции не рассказал. Узнав подробности, пожилая женщина вначале отрицательно помотала головой, мол, пришла в аптеку, все своими глазами увидела, выбрала, что нужно. Но, подумав, попросила записать ей телефон, вдруг понадобится: продукты приходится закупать на три-четыре дня, сумка тяжелая. Записала телефон и вторая бабушка. Сказала, что она-то сама чувствует себя в силах дойти до магазина и аптеки, а вот ее сестра боится выходить из дома, ей помощь пригодится. И вздохнула: «Вот бы еще службу придумали, чтобы можно было позвонить и просто поболтать. А то телевизор уже устала смотреть, с сестрой тоже много не поговоришь: темы для разговоров закончились».

Так что нам всем стоит вспомнить о своих одиноких знакомых, чтобы просто позвонить им и поддержать в трудный для них момент. И вовсе не обязательно для этого записываться в ряды волонтеров.

КСТАТИ В Чебоксарах на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» состоялось официальное открытие Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Среди задач центра не только волонтерская работа, но и контроль за ценами на товары и медикаменты, и доведение до людей необходимой информации, в частности — юридическое консультирование работающих граждан по гарантиям и компенсациям за вынужденные дни отдыха на карантине со стороны работодателей.

Фото Максима Васильева:

Сложнее всего для волонтеров — быстро закончить разговор и приступить к формированию заказов: одиноким людям хочется пообщаться с отзывчивыми студентами.