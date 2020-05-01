Найдут и лекарство, и конфеты

Волонтеры помогают нуждающимся.

В одной из комнат Центра молодежных инициатив, что на проспекте М. Горького в Чебоксарах, за составленными впритык столами сидят несколько парней и девушек. Кто сосредоточенно уткнулся в компьютер, кто в рукописный журнал. На том же длиннющем столе — фирменные пакеты с логотипом «ВместеПерле». Здесь размещается региональный волонтерский штаб всероссийского проекта «#МыВместе».

На призыв врио Главы Чувашии Олега Николаева объединить усилия по оказанию помощи нуждающимся во время эпидемии нового коронавируса откликнулись волонтеры из самых разных организаций. Их девиз: «Вместе. Перле!». Эта команда делает общее дело — помогает людям пережить трудный период распространения эпидемии. Сейчас в Чувашии оказанием помощи занимаются несколько волонтерских организаций, в том числе «Волонтеры-медики».

«Поступила заявка по вашему номеру телефона, номер заявки 584672. Верно? Адрес: Канашский район, село Шихазаны, улица.., — одна из девушек уточняет по телефону полученную с «горячей линии» заявку. — Вам молоко какой жирности? 3,2%, хорошо. Что еще заказываете? Так, хлеб ржаной, рис. Рис в пакетиках или развесной? Записала: развесной. Полкило яблок, бананы».

Знакомимся: Елена Антонова, студентка 4 курса медфака Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. В волонтерском движении с 2018 года, участвовала во многих волонтерских проектах и акциях. В прошлом году выиграла грант на реализацию собственного проекта и тогда же стала первым заместителем регионального координатора организации «Волонтеры-медики». А сейчас, к тому же, является заместителем руководителя регионального штаба всероссийского проекта «#МыВместе». Тут же непосредственный начальник Елены, руководитель ЧРО ВОД «Волонтеры-медики» Игорь Филиппов, студент ординатуры, обладатель двух «волонтерских» грантов. Пятикурсница того же факультета Екатерина Иванова встала в ряды волонтеров с первых дней студенчества, она тоже грантообладатель. И второкурсница Виктория Иванова в прошлом году получила грант.

Работают посменно. Обычно 4-5 человек принимают заявки, ведут документацию, координируют доставку продуктов по заказам, а с недавнего времени отправляют по утвержденному списку бесплатные наборы для пенсионеров и инвалидов 1 и 2 групп. Как раз им предназначены те пакеты с логотипом, а в них мука, крупы, макароны, печенье, ультрапастеризованное молоко, тушенка.

Первые заявки от самоизолировавшихся пенсионеров и маломобильных граждан, позвонивших на «горячую линию» по тел. 88002003411, начали поступать в конце марта, рассказывают молодые волонтеры. Сначала по 2-3 в день, затем был пик в 20 заявок, сейчас, в среднем, пять заявок ежедневно.

В нынешний непростой период ряды добровольных помощников пополнились, более 600 человек пожелали стать волонтерами, сообщили руководители всероссийского проекта. Возрастной состав заявителей — от 16 до 60 лет. Конечно, взяли не всех. И если в «допандемическое» время костяк движения составляли студенты, то сейчас это — взрослые семейные люди 30-40 лет, среди которых рабочие, служащие (в частности, называли заместителя директора одной чебоксарской школы), а также много предпринимателей с собственным транспортом.

Студентки медфака ЧГУ Елена Антонова и Екатерина Иванова считают, что волонтерский опыт пригодится им и в работе по специальности.

КСТАТИ

В постоянном пользовании у волонтеров две машины, выделенные дилерским центром. Заведение общепита подрядилось бесплатно кормить обедом дежурную бригаду. Телефонную связь вызвались оплачивать еще три мецената. «Спасибо этим людям, без них мы не смогли бы так слаженно, оперативно доставлять продукты и лекарства нуждающимся», — говорят волонтеры.

Ну а сами обратившиеся за помощью к волонтерам очень им признательны. Забирая заказ, некоторые, невзирая на самоизоляцию, радушно приглашают дорогих помощников чайку попить, пытаются угостить конфетами, ну хотя бы деньгами отблагодарить. Конечно, на все это следует вежливый отказ.

Нештатных ситуаций не было, уверяли молодые люди. Но все же одну вспомнили. Заявительница, проживающая за пределами Чувашии, попросила купить лекарство для своего отца, которое якобы свободно продается в аптеке. Но оказалось, недешевый препарат отпускается только по рецепту. Волонтеры-медики нашли врача, тот выписал рецепт, лекарство было куплено — и тут заявительница взяла да отказалась. Закончилось все благополучно: после переговоров дама оплатила лекарство, и волонтеры доставили его по назначению.

К исполнению заказа волонтеры относятся скрупулезно. Те же продукты сначала оговорит в подробностях дежурный, принимающий заявку. Затем другой волонтер, отправившийся в магазин в Чебоксарах, Канаше или Кугесях, по телефону уточнит у заявителя, молоко какого молокозавода он предпочитает, устраивает ли цена на яблоки и бананы и будет терпеливо отыскивать нужный продукт. (Был случай, когда любимые конфеты заказчицы, изучившей магазин вдоль и поперек, волонтер нашел только по ее подсказке: «Смотрите на вторую полку снизу, там с левого края они должны лежать, в блестящей упаковочке»). Заодно у клиента уточняется, как будет оплачиваться заказ — наличными или через онлайн-перевод. Если наличными, то с какой купюры волонтеру готовить сдачу. Прибыв к адресату, волонтер оставляет пакет с продуктами, чеками и сдачей у двери. А получатель, после проверки содержимого, предает купюру, желательно в чистом пакетике.

Вот такую профильную практику проходят будущие медработники в дни пандемии. Победим коронавирус — и они вернутся к своим «мирным» проектам. Что дает им волонтерская деятельность, чем привлекает? «Хочется сделать мир лучше, помочь людям, а в сегодняшнее время — еще и уберечь их от лишнего риска. Нравится пробовать себя в чем-то новом, это помогает лучше усваивать выбранную профессию. Находишь близких друзей, единомышленников», — отвечали собеседники.

Фото из личного архива Елены Антоновой

Этот инструктаж особый, предпраздничный — волонтеры-медики идут раздавать подарки ветеранам накануне 9 Мая.