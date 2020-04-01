В Чебоксарах волонтеры помогают малообеспеченным пожилым людям

В Чебоксарах территориальные мобильные группы продолжают оказывать помощь малообеспеченным жителям в возрасте от 65 лет и старше, которые сейчас больше других подвержены риску серьезно пострадать от коронавирусной инфекции.

— А что это у вас пакеты какие маленькие? Вот в Калининском районе шикарные были, — такими словами встретила добровольцев женщина во дворе дома, куда приехали волонтеры Республиканского волонтерского центра с витаминными наборами для пожилых людей. Мне стало обидно за ребят, которые в личное время развозят продуктовые наборы самым незащищенным жителям города. Перед этим волонтеры около часа разгружали машину с коробками овощей на холодном ветру, потом фасовали в пакеты. А тут одним махом обесценили их помощь. Однако команда Игоря, Алексея и Виктории отнеслась к вопросу спокойно. Игорь, который, кстати, для волонтерской работы использует личный автомобиль, вежливо ответил: «Это вопрос не к нам».

На стук в дверь – звонка нет — никто не откликнулся. Подождали, пошли дальше. Вручать помощь, оказывается, дело не простое. Двери квартир долго не открываются: люди пожилые, пока дойдут… Открывают с опаской, а когда им отдают пакеты, недоверчиво спрашивают — точно ли ничего не надо платить? И долго благодарят, наказывая ребятам беречь себя. Одна из женщин даже расплакалась, заглянув в пакет: огурцами-помидорами сейчас удивить сложно, но для пенсионеров это удовольствие не из дешевых. Женщина так и призналась, что не смогла бы себе их позволить. Для нее главное за квартиру заплатить, чтобы долгов не было, да лекарства купить. Поэтому овощи она ест только в сезон. И, конечно, рада такому подарку. Услышав разговоры в подъезде, открыла женщина и из первой квартиры, куда поначалу не достучались. Тоже благодарила за помощь.

…Республиканский волонтерский центр был создан благодаря проекту «Мы вместе». Он объединил добровольческие организации, чтобы помогать людям, вынужденным находиться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Это благотворительная помощь, которую получилось собрать в центре. Именно поэтому продуктовые наборы разные: кому-то достались «шикарные», кому-то более скромные. Тот случай, когда дареному коню в зубы не смотрят. Одни организации выделяют овощи, другие – крупы, третьи – молочную продукцию. В этот раз овощи выделил тепличный комплекс «Новочебоксарский». Буквально за день до этого были другие наборы: там к овощам добавили крупу, которую выделила организация «Андиго». Но надо честно признаться, что желающих сформировать продуктовые наборы пока немного. Возможно, не все знают, что можно поучаствовать в хорошем деле, поддержать одиноких стариков.

Спрашиваю Викторию, как она стала волонтером. История короткая: студентка, учится сейчас дистанционно, но сидеть безвылазно дома очень тяжело, решила заняться добрым делом. И ни разу не пожалела об этом: люди рады новым лицам, рады, что могут хотя бы парой фраз с живыми людьми перекинуться, некоторым и поговорить не с кем. Кстати, трудной ситуацией пользуются и мошенники: пожилые люди рассказывали, что к ним уже стучались «волонтеры», предлагающие продукты за деньги.

В каждом пакете, который доставляют добровольцы центра, буклет с номерами телефонов, куда можно позвонить, если нужна помощь. Тут и бесплатная доставка лекарств: возмещается только стоимость самих препаратов, и выгул собачки, если человек плохо себя чувствует, и вынос мусора. Можно попросить волонтеров купить продукты с оплатой только после покупки и предъявленного чека. В брошюре есть предупреждение, что все волонтеры одеты в форменные куртки, каждый имеет бейдж. Если человек сомневается в «подлинности» волонтера, можно позвонить на горячую линию по вызову добровольцев: 8-800-201-32-60, узнать, кто к вам стучится.