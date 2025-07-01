Сбер поддержал образовательную конференцию для PR-специалистов в Чебоксарах

28 июля профессиональное сообщество отмечает День PR-специалиста. Накануне праздничной даты в Чебоксарах на базе конференц-зала Сбербанка в Чебоксарах прошла образовательная конференция для пресс-секретарей и PR-специалистов Чувашии.

Мероприятие началось с поздравления Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В своем видеообращении он отметил, что: «В современном мире ваш труд приобрел особую роль. Вы создаете образы идей, организаций, целых территорий. Считаю, одна из главных задач сообщества пиар-специалистов сегодня: создать для Чувашии яркий и притягательный образ по каждому из направлений развития. Чтобы он был узнаваем, чтобы слыша «Чувашия», люди говорили: «это круто!». Чтобы каждый житель республики, где бы он ни был, испытывал искреннюю гордость за свою малую родину, за ее людей, ее традиции и будущее. С праздником вас, дорогие друзья!»

К поздравлению присоединились управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева, она подчеркнула, что «Сегодняшний рынок диктует строгие требования не только к уровню качества товаров и сервисов, но и к способности компаний профессионально развивать как внешние, так и внутренние коммуникации. В подобной ситуации роль специалиста по связям с общественностью приобретает особую значимость практически во всех сферах бизнеса. Сбер выступает за экологичные и эффективные коммуникации и рад быть традиционным другом и помощником большого сообщества PR-специалистов Чувашии».

Образовательная программа этого года состояла из двух частей – лекционной и практической. Экспертами конференции выступили:

Наталья Моисеева, руководитель маркетинга GRASIAS

Александр Третьяков, главный редактор «Коммерсант Волга-Урал»

Дарья Лапшина, директор по развитию бизнеса и новых проектов PR-агентства Comunica

Максим Соколов, генеральный директор коммуникационного агентства 3СОЛНЦА

В практической части участникам предложили поучаствовать в тематическом интеллектуальном квизе, посвященному миру медиа.

Напомним, что 28 июля 2003 года Министерство труда и социального развития РФ подписало постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. С тех пор в этот день празднуется День PR-специалиста.