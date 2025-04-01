В Чувашии задержан наркоторговец с партией гашиша весом более 4,5 кг

Сотрудники УФСБ России по Чувашской Республике задержали 34-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в поставке и сбыте наркотиков. У мужчины изъяли более 4,5 килограммов гашиша — партию, которую он привёз для очередной «закладки».

По данным следствия, наркосбытчик действовал не один: он входил в устойчивую группу, наладившую межрегиональный канал поставки наркотиков из Воронежской области в Чувашию. На территории республики запрещённые вещества распространялись через тайники-закладки.

Подозреваемый был задержан с поличным во время доставки очередной партии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Следствие продолжается — оперативники устанавливают всех участников преступной схемы.

Жители Чувашии могут анонимно сообщить о лицах, причастных к торговле наркотиками, в телеграм-бот @antidiler21bot