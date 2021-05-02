В Ельниковской роще в Новочебоксарске патрульные задержали «закладчика»

16 мая пеший патруль отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новочебоксарску — сержанты полиции Сергей Борисов и Максим Кузнецов — заступили на дежурство в парке культуры и отдыха «Ельниковская роща». Полицейские направились вглубь парка, где заметили молодого человека, который, судя по всему, пришел сюда явно не подышать свежим воздухом.

Сергей Борисов окликнул прохожего с рюкзаком, но тот сначала ускорил шаг, а потом и вовсе пустился наутек. Но шансов убежать от патрульных у незнакомца не было. В ходе досмотра молодого человека в его рюкзаке было обнаружено более 20 граммов синтетического наркотика — мефедрона.

Запрещенное вещество уже было расфасовано по пакетикам, которые закладчик должен был разложить по тайникам и передать информацию клиентам. По злой иронии он выбрал для этого место в парке, которое называют «Тропой здоровья». Сам-то злоумышленник, образно выражаясь, свернул с нее около года назад, когда начал употреблять наркотики, а потом и занялся их сбытом…

23-летний житель Новочебоксарска оказался практически ровесником задержавших его полицейских. Выбираясь из парка на дорогу, куда должна была прибыть следственно-оперативная группа городского отдела внутренних дел, молодые стражи порядка спросили задержанного, зачем он вообще ввязался в это занятие. «Большие долги», — бросил на ходу тот.

Довольно агрессивное сначала поведение новочебоксарца сменилось почти отчаянием. «Меня посадят?» — все спрашивал он, не находя себе места. На свободе после совершения подобных преступлений остаются редко. В отношении «закладчика» возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с участием сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии.

Фото МВД по Чувашии

Запрещенное вещество было расфасовано по пакетикам, которые «закладчик» должен был разложить по тайникам. По словам задержанного, он занялся сбытом около месяца назад из-за больших долгов.