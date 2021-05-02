Житель Чебоксар в загородном доме выращивал коноплю

Пока дачники готовили рассаду привычных культур, житель Чебоксар заботливо взращивал в пригороде коноплю…

На выезде из деревни Вурманкасы Чебоксарского района, где в пристрое к дому чебоксарец разместил свою конопляную делянку, была выставлена засада. По просьбе оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии 36-летнего водителя серебристой «Гранты» на дороге остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина в машине был абсолютно спокоен: думал, что это простая проверка документов. Но через несколько секунд к его автомобилю подбежали сотрудники УКОН и бойцы полицейского спецназа…

Тайный сад был расположен на задворках пустующего деревенского дома, принадлежащего жителю Чебоксар. В простом с виду сарае для наркосодержащего растения были созданы поистине тепличные условия. Возможно, горожанин мечтал со временем стать настоящим гровером (так называют человека, профессионально культивирующего сорта конопли с высоким содержанием тетрагидроканнабинола). К делу он подошел довольно основательно — специальные горшки с удерживающим влагу материалом, лампы, системы орошения. В этой чудо-теплице полицейские изъяли 26 кустов конопли. Еще около 50 граммов сушеного растения было изъято в самом доме, где «растениевод» бывал наездами.

В квартире задержанного в северо-западном районе Чебоксар также нашлось место для сушеной конопли. Ее здесь обнаружили свыше 2300 граммов. Хозяин, ранее не попадавший в поле зрения УКОН, утверждает, что занимался культивированием для себя, но оперативники располагают другой информацией. Приготовленные дополнительные контейнеры и семена, а также фасовочные пакетики тоже красноречиво свидетельствуют о планах главы семейства. Кстати, супругу подозреваемого почему-то не смущало ни загородное увлечение мужа, ни обилие «зелени» в их квартире.

В отношении несостоявшегося «гровера» возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также хранение наркотиков в значительном и крупном размерах. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Конопля разрослась как в джунглях, но воспользоваться урожаем чебоксарцу помешали полицейские.