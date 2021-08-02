Евгений БРЮН: Медицина – это еще и искусство

Пожалуй, мало кому в наше время удалось избежать общения с наркоманами или пьющими людьми. Но если даже повезло не встретиться с ними лично, то уж обсуждать проблемы, с которыми приходится сталкиваться их родным или соседям точно приходилось каждому. А потому не раз мы слышали расхожую фразу: «наркоманы бывшими не бывают». Тем интереснее было услышать, что думает по этому поводу главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, приехавший в республику с рабочим визитом.

СПРАВКА «СЧ» Евгений Брюн — профессор, доктор медицинских наук, врач-лечебник, психиатр, психиатр-нарколог. В 1987 году возглавил отдел наркомании Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР. В 1988 году организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, а год спустя — первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов. На его счету более 80 научных трудов, 3 монографии, 2 патента, 28 методических и клинических рекомендаций.

Но об этом чуть позже, а пока о том, что заинтересовало Евгения Брюна и специалистов Московского научно-практического центра наркологии у нас в Чувашии.

Специалисты Республиканского наркологического диспансера с 2013 года участвуют в проекте «Реабилитация и ресоциализация женщин, освободившихся из ЛИУ-7». По словам главного нарколога Чувашии Ирины Булыгиной, этот проект очень сложный, требует много сил от всех его участников. Чтобы понять это, она привела несколько примеров. Так, мужчина, когда освобождается из мест лишения свободы, как правило, возвращается в семью. Его поддерживала жена, которая привозила ему передачи, писала письма, рассказывая в них, как им живется. У него устроенный быт сразу за порогом зоны. А женщину обычно никто не ждет, в том числе и дети, выросшие без нее. За время, которое ей пришлось провести в заключении, она отвыкает не только от принятия решений, но и от обычных домашних дел, часто не знает об изменениях, произошедших в обществе, не понимает, куда можно устроиться на работу, на что содержать детей и себя, сколько стоят продукты, где платить за квартиру. Если она справится со сложностями, с которыми сталкивается в самое первое время, то ей будет проще влиться в окружающий ее мир, а вместе с этим не вернуться к наркотикам, не совершить новых преступлений.

Чтобы женщин, привыкших жить по команде, подготовить к самостоятельности, разработаны программы реабилитации продолжительностью от 45 до 180 дней. С ними занимаются врачи-наркологи, психологи, социальные работники. Евгений Брюн считает, что опыт такой работы нужно тиражировать на всю страну. Это поможет всем нам чувствовать себя более спокойно, быть уверенными, что мы или наши близкие не станем жертвой грабежа человека, нуждающегося в очередной дозе, ведь пострадавшими от преступлений наркозависимых становятся обычные люди.

ЦИФРА 50 тысяч наркозависимых проходят лечение в местах лишения свободы страны

В разных регионах разный подход к лечению наркомании и алкоголизма. Так, главный нарколог России рассказал об опыте Якутии, где пролечившимся от алкогольной зависимости и освободившимся из мест лишения свободы людям выделяют жилье, обеспечивают скотом, помогают освоиться с ведением личного подсобного хозяйства. В результате люди начинают чувствовать вкус к жизни, от чего общество только выигрывает.

Лечение наркозависимых пациентов — дело сложное, затратное и не дающее стопроцентной гарантии успеха. Очень многое зависит не только от подготовки врачей-наркологов, наличия препаратов, но и от харизмы конкретного доктора. Евгений Брюн говорит, что порой даже у очень сильного и грамотного врача пациент не достигает ремиссии, хотя все сделано по протоколу. И напротив, доктор может быть самым обычным, что называется «средней руки», но он разговаривает со своими больными так, что заряжает их своей энергией, помогает им увидеть возможность жить без наркотиков или алкоголя, и это становится отправной точкой избавления от зависимости. И жаль, что нет точного рецепта, как добиться этого контакта в каждом случае: он либо сложился, либо нет. Гость республики даже пошутил, что контакт пациента с доктором и стойкая ремиссия пишутся на небесах. Доказательная медицина не может гарантировать выздоровление, если врач не обладает искусством врачевания.

К сожалению, посетовал Евгений Брюн, люди боятся и ненавидят наркоманов, и часть этих негативных чувств переносят на врачей, которые работают с ними. А надо бы, наоборот, знать, что при возникших проблемах в семье именно наркологи помогут, спасут от беды, если к ним обратиться при первых признаках того, что подросток попробовал наркотики. Реальность такова, что сейчас практически не остается молодых людей, которые были бы не знакомы с психоактивными веществами к 20 годам.

И это большая проблема, которая пока в стране не решается.

Главный нарколог страны поделился планами взять под кураторство своего ведомства школьников с аддиктивным поведением. Практически в каждой школе есть несколько крайне агрессивных учеников, чье поведение выходит за нормы, принятые в обществе. Причем агрессия может быть направлена не только на окружающих, но и на себя. И этими детьми мало кто занимается, даже в том случае, если комиссии по делам несовершеннолетних их удается поставить на учет. Брюн считает, что такие подростки пополняют группы риска: либо сами становятся наркозависимыми, либо участвуют в торговле наркотиками. А надо бы заниматься такими мальчиками и девочками еще до того, как они пополнят ряды преступных групп.

Что касается поговорки про наркоманов, которые не бывают бывшими — большинство из нас настроено пессимистично, мол, если человек попал в зависимость от наркотиков, то сделать ничего нельзя. Но группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, по словам Евгения Брюна, демонстрируют как раз обратное: если помочь человеку решить личностные проблемы, то от зависимости можно уйти. Как раз в этих группах считают, что наркозависимый человек — человек больной, а это повод не употреблять наркотики, чтобы выздороветь на всю оставшуюся жизнь.