Чтобы по улицам не бродили «зомби»…

Чувашию очищают от наркотиков

…Неприметный автомобиль курсирует вдоль одного из садоводческих товариществ в Чебоксарах. Вдоль дач идут двое парней. Дачники зачем-то уткнулись в телефоны, но изучают явно не «лунный календарь посева овощей». Из автомобиля выходят люди в штатском и задают молодым людям вопросы. Через пять минут «картина маслом» — в телефонах парней фотографии дачного забора и стрелочкой указано место у столба.

В рюкзачке второго студента — маленький сверток, обернутый изолентой. Оперативники УКОН МВД их задерживают и доставляют в отдел полиции, где досматривают при понятых. Возбуждается уголовное дело о хранении наркотиков. Потом парней везут в наркодиспансер, и они пополняют базу данных Минздрава Чувашии как лица, имеющие отношение к злоупотреблению нехороших веществ. В учеты полиции они уже внесены. Если у молодых людей есть водительские права — скорее всего, чуть позже они их лишатся.

Это ежедневные будни наркополиции. На заседании республиканской антинаркотической комиссии министр внутренних дел Виктор Шметков рассказал, что угроза не спадает. Только за последние дни были задержаны не только десяток потребителей с наркотиками в карманах, но и несколько персонажей, имеющих отношение к сбыту запрещенных веществ. Счет изъятого уже идет на килограммы. А это тысячи разовых доз…

Как сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, данные социологического опроса показали, что с 2017 года количество респондентов с вредными привычками снизилось на 35,6%. Это может свидетельствовать о росте интереса к здоровому образу жизни. Доля жителей республики, получивших предложение попробовать наркотики, в 2021 году уменьшился почти на 20%, а 97,4% опрошенных не пробовали наркотические вещества.

Общая оценка выглядит примерно так — ситуация в чем-то улучшилась, а где-то стала серьезнее. Чебоксары стали одним из немногих городов в России, где со стен практически пропала реклама наркотиков. Это как раз тот случай, когда сработало взаимодействие жителей, общественных организаций и профильных служб — от полиции и прокуратуры до предприятий ЖКХ.

На это обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев, говоря о важности информирования населения о проводимой работе: «Чем шире информационное сопровождение нашей деятельности, тем больше людей будет знать о пагубном влиянии наркотиков». Это действительно важно.

Социальные сети по-прежнему пестрят жалобами на толпы каких-то «зомби», уничтожающих имущество в подъездах, разбивающих горшки с цветами в поисках очередной закладки… Важно объяснять людям, как поступать с этой бедой.

Тут на помощь пришли общественники из организации «Антидилер». Они вышли на управляющие компании самых проблемных территорий и совместно провели разъяснительную работу среди жильцов. Стали поступать звонки на «102» и гарантирующие анонимность сообщения телеграм-боту @antidiler21. Уже спустя неделю прихожане местного храма в «Новом городе» помогли задержать ищущих наркотики персонажей. А оперативники УКОН задержали и самих сбытчиков.

Алгоритм действий в таких случаях простой. Заметив подозрительную активность, надо сообщить в полицию или общественникам. Если есть доступ к видеонаблюдению (а это важно) — изучить записи. Если человек не просто ищет что-то, а прячет и фотографирует — срочно набирать «102» или писать телеграм-боту.

Наркотики стоят денег. Чтобы их достать, наркоманы идут на преступления. Жертвами становятся мирные горожане. Этого важно не допустить.

И второй важный момент. Как спасать тех, кто дал слабину и стал употреблять наркотики? Бросить самому — сложно. Здесь важна роль центров реабилитации и врачей-наркологов. Но сегодня частные центры оказались под прицелом надзорных органов. А в госдиспансеры люди часто обращаться боятся: «А что если на работу сообщат?» И нет сегодня информации, кому из «частников» в сфере реабилитации можно доверять? Куда обращаться, чтобы вытащить близкого человека из цепких щупалец «гидры»? Какие доводы подобрать, чтобы подросток и мысли не допускал попробовать или заработать на этом?

Работы по противодействию наркоугрозе еще очень много. И это опять-таки тот случай, когда победить получится только совместно.