Наркотики приводят в колонию

В Чувашии жестко пресекаются попытки организовать незаконный оборот наркотиков, ставящих под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Сбытчики из соседней республики

Выслушали обвинительный приговор трое жителей республики Марий Эл, признанные виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по предварительному сговору. Как установлено СУ СКР по Чувашии и судом, 16-летняя девушка и двое молодых людей 21 и 22 лет осенью прошлого года специально переехали в Чебоксары, где проживали в съемной квартире с целью сбыта наркотиков.

В декабре того же года 22-летний злоумышленник через Интернет получил от неустановленного лица сведения о местонахождении тайника с наркотиками, которые передал своему сообщнику. В этот же день тот и вовлеченная злоумышленниками в совершение преступления 16-летния девушка приехали в лесной массив Заволжья, где забрали из тайника наркотическое средство массой более 100 граммов, а затем вернулись в Чебоксары с целью его сбыта.

Однако их действия пресекли сотрудники УКОН МВД по Чувашии, задержав на остановке общественного транспорта. Наркотическое средство было обнаружено и изъято у них в ходе личного досмотра. Кроме того, ранее в этот же день 21-летний злоумышленник изъял из тайника в Чебоксарах более семи граммов марихуаны и хранил это опасное зелье на съемной квартире, пока его не изъяли правоохранители в ходе осмотра места происшествия.

Суд приговорил одного из фигурантов к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, срок на три месяца поменьше определен его сообщнику. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Вовлеченной в преступление несовершеннолетней назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы.

Готовили зелье на квартире

Недавно вынесен еще один приговор — в отношении шести участников организованной преступной группы, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков. В нее входили жители Чувашии и Марий Эл в возрасте от 21 до 33 лет. По материалам уголовного дела, злоумышленники с мая по июль прошлого года, используя специальное оборудование, установленное на арендуемой ими квартире, занимались производством синтетических наркотиков. А потом сбывали их через тайники-закладки, оборудованные в Чебоксарах и Йошкар-Оле.

Правоохранители в ходе обыска изъяли более 370 граммов предназначенных для сбыта наркотиков, а также оборудование для их изготовления: пробирки, колбы, магнитную мешалку, костюм химзащиты, противогаз, электронные весы и необходимый упаковочный материал. По результатам рассмотрения уголовного дела участникам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Преступная деятельность ОПГ пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

С курьерами, операторами и «складами»…

Перед судом также предстали десять человек в возрасте от 18 до 30 лет, причастные к незаконному наркобизнесу на территории Чувашии, Марий Эл и Татарстана. ОПГ, в состав которой входили жители нашей республики, Владивостока и Кировской области, попала в поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии в конце 2018 года. Спецоперации по поимке сбытчиков продолжались в течение двух месяцев по всей России, из незаконного оборота было изъято более 600 граммов запрещенных веществ.

Следствие установило, что противоправную деятельность участники группы вели в интернете, многие из них не были знакомы друг с другом и использовали для переписки программы для обмена сообщениями. Роли были четко распределены: курьеры, операторы, так называемые «склады», отвечающие за хранение наркотиков. Расследование уголовного дела вело следственное управление регионального МВД. В 40 томах с помощью оперативников собраны доказательства устойчивости преступной группы, действовавшей для достижения единой цели. Было проведено свыше 70 различных экспертиз.

Ленинский районный суд Чебоксар признал подсудимых виновными и с учетом роли каждого в преступной деятельности назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 11 лет, со штрафами до 100 тысяч рублей, с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Двое подсудимых с учетом при смягчающих обстоятельствах приговорены к условным срокам.

СПРАВКА «СЧ» По данным МВД по Чувашии, за прошедшее полугодие в республике зарегистрировано 481 наркопреступление, из незаконного оборота изъято 74 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

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