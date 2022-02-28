Работа наркокурьером грозит пожизненным тюремным заключением

Маму молодого жителя Новочебоксарска повергало в шок каждое действие сотрудников полиции, начиная от работы в квартире специально обученной для поиска наркотиков собаки до вопросов оперативников о предназначении обнаруженной при обыске красной изоленты. «Мы не просто так спрашиваем, — терпеливо объясняют встревоженной женщине специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. — На самом деле ваш сын прекрасно знает, для чего ему изолента яркого цвета».

Не такой, как был вчера…

Женщина, в одиночку воспитавшая «своего мальчика», никак не могла поверить, что тот стал наркосбытчиком. Еще вчера сын, самостоятельно поступивший на бюджетное отделение московского вуза, был ее гордостью. Внимательный, заботливый, во всем поддерживающий мать… Он говорил, что нашел подработку, чтобы купить дорогой ноутбук для учебы. А оказалось, пока женщина была на работе, студент фасовал наркотики, а потом развозил их по тайникам-закладкам.

К ужасу хозяйки квартиры в доме по улице Первомайской часть опасного товара находят и при обыске: жестяная банка с двумя десятками пакетиков с порошкообразным веществом позади домашнего компьютера, пакет побольше — в старом чайнике в помещении под кладовую в том же подъезде. В общей сложности порядка 500 граммов производного мефедрона.

Иногда они возвращаются

Разработка группы началась летом 2020 года после задержания двух закладчиков в лесопосадке по Мариинско-Посадскому шоссе в Чебоксарах. Оперативный эксперимент позволил сотрудникам УКОН выйти и на жителя Новочебоксарска, выполнявшего роль так называемого «склада». Оптовый курьер вернулся на облюбованное ранее место, не подозревая, что оно уже «рассекречено» полицией.

Оперативные мероприятия продолжались и после возбуждения следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике уголовного дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Установив интернет-магазин, через который шла реализация запрещенных веществ, полицейские во взаимодействии со следствием по цепочке выявляли все новых и новых участников ОПГ.

«Всех задержанных лиц мы проверяли на причастность к сбыту наркотических средств через указанный интернет-магазин, — поясняет заместитель начальника УКОН МВД по Чувашии полковник полиции Павел Молостов. — При установлении общего оператора и общих руководителей в итоге нам удалось доказать совместную преступную деятельность организованной группы».

Парные согласные

«Склад», или оптовый курьер, у группы оказался не единственным. К примеру, парень с девушкой, проживающие по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах, делили на двоих не только съемное жилье, но и подпольный бизнес. Во время обыска в квартире темноокая дива сирийского происхождения, в отличие от мамы новочебоксарца, демонстрирует железное спокойствие, которое не теряет даже тогда, когда полицейские добираются до 200-граммового «схрона» с синеватыми кристаллами синтетического наркотика в неприметной коробке.

«Я не могу сказать, что это мое… Лежит у меня дома», — с недрогнувшим лицом комментирует «железная леди». «А по какой причине находится у вас дома?» — не отводя объектива, упорствует видеооператор пресс-службы МВД. «Потому что мой парень этим занимается… А я ему помогала».

По версии следствия, криминальная парочка, так же как и ранее задержанный житель Новочебоксарска, занималась расфасовкой и распространением наркотических средств довольно крупными партиями. Причем, на территории не только нашей республики, но и Марий Эл. В соседнем регионе из уже оборудованных тандемом тайников было изъято еще более 500 граммов «синтетики»…

Куда пошлют?

В этой организованной группе, состоящей из восьми юношей и четырех девушек, было немало тех, кто ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности. Такую тенденцию оперативники наблюдают в последнее время и объясняют активной рекламой в популярных социальных сетях и приложениях. Объявления, предлагающие высокий стабильный заработок и удобный график, просто атакуют желающих найти работу, всплывая чуть ли не из каждого угла экрана компьютера либо смартфона.

«Заинтересованного человека убеждают пройти по ссылке на другие мессенджеры, говорит полковник полиции Павел Молостов, где уже в принципе подробно описывается, что и каким образом предстоит делать. «Вербовщики» не скрывают незаконного характера бизнеса, но делают упор на возможности быстро и много заработать».

Прежде чем соглашаться на условия наркодилеров, полицейские советуют заглянуть в Уголовный кодекс, который за сбыт смертоносного товара предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Нужны ли будут там вам эти «легкие» деньги?

Повязаны бизнесом?

Чтобы смягчить наказание, один из фигурантов уголовного дела заключил досудебное соглашение со следствием и уже получил приговор — пять с половиной лет лишения свободы. Но осознал ли свою ошибку, искренне ли раскаялся? Встречаются такие, кто и в местах лишения свободы жалеют только о том, что быстро попались в руки правоохранительных органов. Мол, если бы работали осторожнее, все было бы нормально. Насколько глубоко в сознание укореняются установки этого незаконного бизнеса, что если ты не дурак, то можешь быстро и много заработать, а попался — вини в этом только себя.

«Так было устроено и в этой организованной группе, — отмечает начальник отдела следственной части следственного управления капитан юстиции Андрей Пчелкин, — все были заинтересованы материально и распределение денежных средств шло из «общей кассы», то есть зависело от сбыта наркотических средств всеми участниками группы».

Так же сообща оставшиеся 11 обвиняемых вскоре предстанут перед судом. В ходе следствия по данной группе из незаконного оборота было изъято в общей сложности свыше полутора килограммов мефедрона. В Ленинский районный суд города Чебоксары направлено 43 тома материалов уголовного дела.

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Наркотики изъяли, виновные — за решеткой

Житель Московской области приговорен к длительному сроку лишения свободы за распространение наркотиков на территории Чувашии.

Установлено, что 28-летний мужчина в феврале прошлого года, выполняя свою роль «розничного курьера» в составе организованной группы и будучи проездом в Чувашии, в лесу неподалеку от поселка Сюктерки Чебоксарского района оборудовал тайник с растительным наркотическим средством в значительном размере. Координаты тайника он передал сообщнику, который разместил их на специальной закрытой интернет-площадке.

Затем этот наркотик приобрел 32-летний житель Чебоксар, который уже выслушал судебный приговор. Сбытчика наркотиков тоже установили и задержали в одном из аэропортов Москвы. В ходе предварительного следствия по его месту жительства обнаружено местонахождение другой партии наркотических средств, которая также предназначалась для дальнейшего сбыта и была изъята сотрудниками полиции.

По приговору суда, с учетом позиции государственного обвинителя, виновному предстоит провести 7 лет в колонии строгого режима. Он также оштрафован на 50 тысяч рублей.