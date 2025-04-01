Никогда не разговаривайте с неизвестными в Сети

Глава Лиги безопасного интернета рассказала молодежи Чувашии о поведении в соцсетях и мессенждерах

С призыва «Россия!», мигом разлетевшегося по рядам ДК тракторостроителей, и под песню «Я — русский» SHAMAN в Чебоксарах началась встреча члена Общественной палаты РФ, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с молодежью Чувашии. Известный общественный деятель часто общается с представителями молодого поколения в регионах, вот и в нашей республике ее выступление собрало полный зал. Для школьников и студентов она провела своего рода открытый урок по основам безопасности в Сети, а ребята могли лично задать спикеру интересующие их вопросы по этой теме.

«Рада быть у вас в гостях, в прекрасной солнечной Чувашии!» — поприветствовала юную аудиторию Екатерина Мизулина. Большинство подростков уже не представляют себя без гаджетов и соцсетей, поэтому гостья сочла необходимым напомнить про меры предосторожности в интернете и дала ребятам полезные советы, которые, впрочем, пригодятся и взрослым.

Зная, что многие современные школьники ведут свои странички и каналы, спикер обратила внимание, что всегда нужно помнить, какой контент они выкладывают. И если сегодня что-то кажется смешным и забавным, то через какое-то время, когда, например, придет пора устраиваться на работу, размещенная в личном аккаунте информация может не лучшим образом повлиять на будущее.

«Почти все работодатели сейчас смотрят профили соискателей в соцсетях. Люди, которые поторопились что-то опубликовать, оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, часто становятся антигероями новостной повестки, потому что их за эти действия привлекают к ответственности. Это ваше будущее, это в ваших интересах, поэтому три раза подумайте, прежде чем что-либо выложить в публичный доступ, даже если у вас закрытый ресурс», — порекомендовала Екатерина Мизулина. Она напомнила, что все, что не разрешено в реальной жизни, точно так же не стоит делать и в интернете.

Призыв «Будьте аккуратными» стал, пожалуй, основным в разговоре руководителя Лиги безопасного интернета с молодежью. Особенно это касается общения с незнакомцами в соцсетях, что бы те ни предлагали. «Из нашей практики, с сожалением, видим, что многих ребят обманывают и затягивают в совершение противоправных действий. В последние два года ситуация особенно обострилась – ребят провоцируют специально, потом они оказываются за решеткой. Провокаторы по большей части находятся на территории Украины, молодежь ломает себе судьбу и создает серьезнейшие проблемы», — предостерегла Екатерина Мизулина. Осторожными нужно быть вообще с любой информацией. Фейки, откровенная ложь, дезинформация – не редкость. Поэтому спикер посоветовала не спешить реагировать мгновенно на увиденное в интернете и не поддаваться эмоциям.

Общение шло в формате диалога, на встрече обсудили разные вопросы. Так, ребята спрашивали, когда разблокируют Ютьюб. Для начала, прозвучало в ответ, платформе необходимо «очиститься» от опасной информации, в целом же в стране должны быть свои, альтернативные площадки, подобные популярному видеохостингу. Прозвучал вопрос и про то, в каком возрасте детям заводить соцсети и каналы. «На мой взгляд, это выбор ваших родителей. Очень важно иметь дома это доверие, этот диалог, и самое главное, чтобы в случае какой-либо опасности ребенок пришел и посоветовался с родителями. К сожалению, не всегда так происходит, многие из вас не рассказывают родителям, что делают онлайн», — заметила Екатерина Мизулина. Спрашивали юные жители республики и про школьные дела — экзамены, онлайн-обучение. Обращения на эту тему часто поступают в Лигу безопасного интернета.

Оживление в зале вызвал вопрос про известную зарубежную сеть быстрого питания, ушедшую из страны. «В 22-м году, когда западные бренды уходили из нашей страны, мы все помним, как громко они хлопали дверями. Сейчас спустя три года слышим тонкий голосок, что вроде подумывают вернуться. Но многие места уже заняты, наши отечественные производители вложили серьезные инвестиции и стабильно работают, многое заместилось. Сейчас мяч на российской стороне», — считает общественница.

Интересно было узнать зрителям у гостьи ее мнение и по другим темам, волнующим подрастающее поколение. Так, воспитанники детских медиацентров в школах спросили, как она относится к таким объединениям. «Крайне позитивно. И не только потому, что опасный, плохой контент нужно замещать хорошим, правильным. Это дополнительная возможность себя проявить, неважно, какую профессию вы для себя выберете. Уверена, что среди ребят, которые занимаются в таких медиацентрах, многие станут известными журналистами и лидерами общественного мнения», — ответила Екатерина Мизулина, отметив, что перед встречей со школьниками об этом проекте ей успел рассказать Глава Чувашии Олег Николаев.

Необходимы, по словам гостьи, и такие объединения, как Движение Первых, Центр «Воин», поскольку из-за отсутствия интересных занятий молодежь поддается деструктивным идеям. Сидящим в зале мальчишкам и девчонкам она посоветовала не терять времени зря и по максимуму извлекать пользу из встреч с разными людьми, поездок, любых знаний: «Невозможно знать наперед, в какой момент жизни это может вам пригодиться».

Справка «СЧ»

Екатерина Мизулина возглавляет Лигу безопасного интернета с 2017 года. Организация учреждена в 2011 году при поддержке МВД России, Минкомсвязи и Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Основная ее цель — создание безопасного пространства интернета на территории России, а также защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.