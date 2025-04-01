Сбер в рамках «РЕЛАВЭКСПО-2025» открыл свою отраслевую сессию о цифровизации энергетики

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Анастасия Трутнева рассказала, зачем банк пришёл в отрасль

К участникам обратилась управляющая Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева.

— Почему мы, как банк, участвуем в такой отраслевой сессии? Мы проанализировали рынок и поняли: порядка 20–25% всех наших клиентов связаны с энергетикой. Это и само производство, и сервисные компании, и поставщики оборудования. Поэтому наш интерес к этой сфере не случайный, — отметила Трутнева.

По её словам, Сбер готов предложить не только финансовые решения, но и аналитику, платформенные решения и экспертизу для технологического роста компаний.

— Мы хотим быть полезными через призму экспертизы. Сегодняшняя сессия — это рабочая встреча. Задавайте вопросы, поднимайте темы, которые волнуют. Нам важно услышать вас, — подчеркнула она.

Сессия продолжится выступлениями представителей ведущих предприятий, разработчиков цифровых решений и экспертов Сбера.

Опубликовано: 22 апреля 2025 г.


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