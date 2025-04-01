Отдых на берегу Волги под присмотром

Вчера на планерке в администрации города Чебоксары обсудили подготовку к купальному сезону.

Проводятся работы по оборудованию четырех пляжей: «Центральный», «Афанасьева», «Новосельский» и «Левобережный», обслуживаемых AO «Горсвет». Набирается штат из 24 матросов-спасателей. Их подготовку и обучение организуют с 19 по 23 мая. Круглосуточная работа спасательных постов на всех пляжах начнется с 1 июня. С 10 до 20 часов запланировано дежурство аттестованных матросов-спасателей и медицинского персонала, с 20 до 10 часов — дежурство сторожей.

Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, сигналы с которых выведены на пульты дежурных ЕДДС г. Чебоксары и столичного Управления МВД России, оснащены кнопками экстренного вызова полиции. На период купального сезона подготовлен катер «Корвет-600».