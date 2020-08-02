Денис Мантуров оценил достижения промышленных предприятий Чувашии

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров ознакомились с работой оборонно-промышленного комплекса Чувашии. Первым предприятием в этой программе стало акционерное общество «ЭЛАРА», куда они прибыли с врио Главы республики Олегом Николаевым.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, гости побывали на производственных площадках, им были презентованы инвестиционные проекты, реализуемые заводом в железнодорожной отрасли и в области энергетики. Данные проекты включены в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы, их выполнение осуществляется в тесном взаимодействии с правительством республики. По гособоронзаказам предприятие производит и поставляет электронику для авиационной промышленности и судовое навигационное оборудование. Генеральный директор АО Андрей Углов рассказал о применяемых современных технологиях, показал готовую продукцию.

Денис Мантуров высоко оценил потенциал «ЭЛАРЫ» как одного из ведущих приборостроительных предприятий страны. Министр подчеркнул, что будет способствовать продвижению продукции компании среди заказчиков, которые с ней еще не знакомы.

Денис Мантуров также посетил завод «Промтрактор», входящий в «Концерн «Тракторные заводы». Состоялась двусторонняя встреча министра с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым, на которой обсужден ход реализации мероприятий разработанной совместно с Минпромторгом индивидуальной программы социально-экономического развития региона до 2024 года.

Затем в сопровождении генерального директора концерна «Тракторные заводы» Андрея Водопьянова правительственная делегация оценила производственные мощности предприятия – сборочные цеха сельскохозяйственной и промышленной техники.Руководитель Минпромторга России также прокомментировал перспективы реализации проекта по производству тракторов малой мощности в рамках специнвестконтракта на территории Чувашии. «Основной объем потребления в сельском хозяйстве приходится на тракторы малой мощности. В России пока не производится их достаточного количества. Мы рассчитываем на то, что появятся новые проекты. И здесь «Концерн «Тракторные заводы» может рассчитывать на подписание СПИК 2.0 после проведения конкурсов», — сказал министр.

На площадке крупнейшего промышленного завода республики была организована выставочная экспозиция продукции более двадцати ведущих предприятий региона. Руководители чувашских заводов рассказали Денису Мантурову о своих успехах, познакомили с новым разработками, поделились проблемами.

В числе прочих Денис Мантуров ознакомился с экспозицией ОАО «ВНИИР» и его дочерних предприятий, на которой были представлены новейшие разработки электротехнической продукции и средств промышленной автоматизации. А также продукции и изделий для военной техники. Руководитель министерства особо отметил достижения предприятий электротехнического кластера республики, подчеркнув, что политика кластеризации показала позитивные результаты – сегодня чебоксарские заводы производят современную конкурентоспособную продукцию, востребованную как на внутренних, так и на внешних рынках.

Денис Мантуров выразил надежду, что инструменты поддержки, которые есть на федеральном и региональном уровнях, позволят раскрыть потенциал обрабатывающей промышленности республики. Он напомнил, что на сегодня объем капитализации Фонда развития промышленности Чувашии практически самый крупный в России и составляет более 1,5 миллиардов рублей. «Кроме того мы снизили планку средств, предоставляемых от регионального бюджета до 10 процентов, то есть 90 процентов – это федеральное «плечо». Это значит, что мы можем поддержать региональные проекты на 15 миллиардов рублей», – заключил глава федерального ведомства.

Олег Николаев выразил благодарность Денису Мантурову за визит и за поддержку республики в рамках пятилетней комплексной программы развития Чувашии. Он напомнил, что 34 из 92 проектов, сформированных по разделу «Промышленность», Минпромторг сразу отобрал для конкретной поддержки, работа по другим продолжается.

«Имеется еще множество других идей, в том числе тех, которые не вошли в отраслевые проекты, но сегодня прорабатываются. Нам удалось их представить министру, поговорить по формам поддержки, по направлениям работы. Благодаря позиции Дениса Валентиновича и тому, что он курирует наш регион в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, выстроены, выстраиваются хорошие деловые отношения. Даже департаменты Минпромторга России внимательно рассматривают любое обращение органов исполнительной власти Чувашской Республики, и многие вопросы у нас решаются на рабочем уровне, практически «без сучка и задоринки», если так можно выразиться. Это дает нам великолепные возможности для развития промышленности в нашей республике» – заключил Олег Николаев.