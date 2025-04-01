Хоккеисты «Сокола» сражалась до последнего, но гости оказались сильнее

Приехали, увидели, победили

Наступила пора решающих матчей для новочебоксарского «Сокола» в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Во втором раунде плей-офф подопечные Егора Карпа играли против самой успешной команды НМХЛ последних лет, прошлогоднего финалиста Кубка регионов «Тамбова» из Мичуринска.

Напомним, что в 1/8 финала новочебоксарцы сокрушили «Гвардию» из Краснодара, выиграв все три встречи. Таким образом, «Сокол» уже добился наилучшего результата в новейшей истории. Подопечные Егора Карпа не намеревались останавливаться на достигнутой высоте, а тут и до потенциальных медалей вроде рукой подать. Конечно, команда из Мичуринска припасла свои козыри в рукаве. Один из главных — это опыт, который уже не раз позволял «Тамбову» выбираться из безвыходных ситуаций.

В регулярном чемпионате «Сокол» финишировал на более высокой позиции, поэтому серия стартовала в Новочебоксарске. Как сообщала «СЧ», коллективы обменялись победами. Далее противостояние продолжилось в Мичуринске. В третьей игре новочебоксарцы оказывали серьезное давление на соперника — прессинговали, бросали из разных позиций, имея голевые моменты. Но в итоге «Тамбов» выиграл матч 4:1 и повел в серии 2:1.

Подопечные Егора Карпа оказались на волоске от вылета из плей-офф, а в гостях предстояло провести еще один поединок. На стадионе, где трибуны поддерживают соперника, надежда только на самого себя.

Конечно, наши ребята ощущали напряжение. Но, главное, они справились со сложнейшей задачей, выдав ударный отрезок во втором периоде — за 18 минут Константин Шульдишев, Ильдар Арсланов и Илья Локкоев повергли в шок зрителей на ледовой арене «Темп» в Мичуринске. У «Тамбова» хватило сил на гол престижа в исполнении Даниила Мартынца, который начинал нынешний сезон в составе новочебоксарцев. Команды отложили вопрос о выявлении победителя серии на заключительную пятую встречу в Новочебоксарске.

Хоккейное сообщество республики находилось в предвкушении решающего матча. Группы зрителей двигались к входу в ледовый дворец «Сокол». Торопился занять заветное местечко на трибуне Алексей — болельщик с 40-летним стажем. Зритель еще помнит выступления новочебоксарского коллектива в первой лиге чемпионата СССР. По признанию Алексея, такого невероятного ажиотажа перед матчами хоккейного «Сокола» он не видел более десяти лет. «В нынешнем сезоне «Сокол» влюбил в себя болельщиков. Мы ждем только победы», — поделился Алексей.

Трибуны ледового дворца заполнены под завязку. Некоторые фанаты стоя наблюдали за перипетиями встречи. Команды вышли на раскатку, выполнили разминку и отправились в раздевалку для заключительных установок перед игрой. Каждый хоккеист заряжен на 100%, потому что отступать некуда.

Прошло стартовое вбрасывание, поехали! В начале матча новочебоксарцы на правах хозяев прибрали инициативу к своим рукам — хоккеисты «Сокола» доводили дело до бросков с опасных позиций, но голкипер «Тамбова» Георгий Мешковский надежно оборонял владения. Правда, практически сразу прозвучали первые тревожные звоночки — арбитры начали выписывать хозяевам удаления. Если первое большинство гости не реализовали, то уже следующим шансом воспользовались сполна. Первый отрезок завершился с минимальным преимуществом «Тамбова» — 1:0.

Однако впереди еще 40 минут игры. После перерыва в начале второй двадцатиминутки Ярослав Добровольский хлестким броском сравнял цифры на табло. По всему стадиону разнеслось громогласное: «Гол!» И игроки, и поклонники «Сокола» воодушевлены. Казалось, что сейчас состоится перелом. Но… Ошибка защитника, и «Тамбов» снова вышел в лидеры.

Стоит сказать, что арбитры встречи регулярно наказывали новочебоксарцев за различные нарушения. Некоторые решения рефери сопровождались гулом трибун. К сожалению, в концовке подопечные Егора Карпа пропустили еще одну шайбу.

В первой половине третьего периода игроки «Сокола» бежали в атаку, старались изо всех сил, но все тщетно. А затем удаление и снова гол в ворота нашей команды. Далее игра разбилась на отдельные эпизоды, в которых больше преуспели гости. В итоге «Тамбов» победил со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Кубка регионов.

После матча болельщики благодарили хоккеистов «Сокола» за достойный сезон. Конечно, самые сентиментальные не могли сдержать эмоции от поражения. Но ведь спорт и прекрасен разнообразной палитрой впечатлений…