«Планов много, давайте работать…»

На ферме, на мосту и даже сидя на соломенных тюках

Поддержка чувашского производителя, благоустройство, развитие сельских территорий и туризма — сразу несколько тем удалось охватить врио Главы Чувашии Олегу Николаеву во время своей недавней поездки в районы республики. Только за один рабочий день руководитель региона успел побывать в трех районах — Цивильском, Комсомольском и Канашском, осмотреть уборку зерновых в полях, пообщаться с главами сельских поселений, поучаствовать в открытии памятника-танка и в проведении заседания комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. А началась насыщенная программа поездки с посещения предприятий, но перед этим правительственному кортежу пришлось принять обеззараживающий душ…

Предприятия разные, цель одна

Дезинфицирующим раствором обрабатываются без исключения все машины, въезжающие на территорию филиала ООО «Авангард «Цивильский Бекон», занимающегося производством и реализацией мяса свиней. С точки зрения выполнения санитарно-ветеринарных требований здесь самая высокая степень защиты от каких бы то ни было зараз.

Вся территория предприятия разделена на «чистые» и «грязные» зоны.

В «чистой» зоне за специальным забором и находится свинокомплекс, куда могут входить лишь сотрудники предприятия, пройдя санитарную обработку: они должны принять душ, надеть чистые спецовку и обувь. Еще один дезбарьер работники проходят непосредственно перед входом в «палаты» к хавроньям. Здесь люди снова переодевают обувь, чтобы случайно не занести что-нибудь с внешней территории, и приступают к работе.

«Все это позволяет выдерживать закрытый режим предприятия и минимизировать риски заражения поголовья, например, той же африканской чумой», — объяснил строгие порядки генеральный директор филиала ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» Николай Курчаткин.

Рассказывая о предприятии врио Главы Чувашии Олегу Николаеву, Николай Григорьевич отметил, что оно является примером сельхозпроизводства полного цикла — от производства мяса до выращивания кормов для свиней, все технологические процессы там полностью автоматизированы. В животноводческих комплексах Цивильского и Батыревского филиалов «Авангарда» содержится около 50 тысяч свиней. По численности поголовья и производству мяса общество занимает лидирующее место среди сельхозтоваропроизводителей Чувашии. Если в 2011 году предприятие обрабатывало всего 200 га земли, то нынче счет идет на несколько тысяч гектаров и уже в шести районах республики…

Ну а пока шел разговор, перед входом в административное здание разгружали яркие цветастые рюкзачки— розовые и синие. «К первому сентября готовимся, — объяснила мимоходом одна из сотрудниц. — Это для первоклашек — детей наших работников, а также ребятишек близлежащих школ. Всего нынче заготовили 60 таких подарков, для девочек и мальчиков. В наборе есть все необходимое для школы — тетрадки, альбом, пенал, карандаши и многое другое». И таких добрых дел, по словам сотрудников, на счету «Цивильского Бекона» немало.

Наращивает темпы работы и следующее крупное предприятие, которое посетил Олег Николаев уже в городе Канаше. Канашский завод по переработке овощей и производству различных соусов и приправ ООО «Девелей», чьим инвестором является немецкая компания — европейский производитель соусов, кетчупов, горчицы и маринадов, открылся в 2012 году. Мало кто знает, что горчица, которую поставляет предприятие в известную сеть ресторанов быстрого питания, произведена из семян горчицы, выращенной на чувашских полях агрофирмой «Таябинка» Красноармейского района. Причем экологически чистый продукт экспортируется и в другие заводы компании, находящиеся в Европе.

«Здорово, что у нас в Канаше открылся завод европейского уровня, работать на нем очень интересно. Здесь много молодежи, мы контактируем по скайпу с коллегами из Европы, ездим на стажировки в другие страны, изучаем опыт, и к нам приезжают», — рассказала журналисту «СЧ» жительница Канаша, специалист в области пищевого законодательства Екатерина Тяканова, пока гостей знакомили с производством.

Сырье чувашских производителей предпочитает использовать в производстве молочных продуктов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Комсомольском районе Гульнара Хайртдинова, где также побывал Олег Николаев. Хозяйство закупает молоко исключительно у местных сельхозорганизаций, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Ну а насколько вкусными получаются комсомольские молоко, творог, сметана, масло и другие полезные вкусности, гости, в числе которых кроме руководителя региона были также министры и депутаты, убедились на дегустации.

Подведя итоги посещения трех разных по величине предприятий — и среднего, работающего на регионы страны, и крупного, имеющего выходы на мировой рынок, и хозяйства местного уровня более узкого направления, Олег Николаев отметил, что в каждом есть своя изюминка, выстроена своя линия развития. Но главное, предприятия максимально используют ресурсы региона — перерабатывают то, что производится на территории республики. К этому и нужно стремиться. Тем самым регион сможет увеличить ассортимент чувашской продукции на прилавках магазинов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «Важно организовать внутреннюю кооперацию между хозяйствующими организациями республики, что позволит повысить уровень переработки продукции на территории Чувашии. В этом направлении и нужно развиваться, стремясь объединять разные предприятия, диверсифицировать производство и находить новые пути развития. Это благоприятно сказывается на экономике региона, создаются рабочие места, идут налоговые поступления в муниципальные и в республиканский бюджеты. А значит, будет повышаться технологическая оснащенность сельскохозяйственной отрасли и улучшаться благосостояние населения».

Стоит памятник-танк

Традиционно во время рабочих поездок в районы врио Главы республики уделяет внимание и благоустройству сельских территорий. В этот раз он проверил, как идут работы в центральной части села Комсомольское в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На площади перед сельским парком собираются выкладывать брусчатку в виде чувашских орнаментов. Появится и фонтан. Уже есть планы на будущее — подготовлен проект «Дети войны».

Под стать главной улице приводит себя в порядок и сама школа, в которой, к слову, есть свои кадетские классы. 9 Мая юные патриоты несут вахту у памятника воинам Великой Отечественной войны, который расположен тут же, на площади. А на аллее Героев, как уже писала «Советская Чувашия», благодаря членам Чувашской региональной организации Ассоциации ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ и стран Варшавского договора недавно появился танк Т-80. Официальное открытие памятника как раз и приурочили к визиту врио Главы Чувашии.

Как рассказали ветераны военной службы, памятник посвящен мужчинам Комсомольского района, которые воевали и проходили службу в танковых войсках в годы Великой Отечественной войны. Это напоминание о подвиге фронтовиков и тех, кто после окончания войны все еще продолжал служить вдали от Родины. Офицеры признались, что благоустройством в родном селе довольны, танк стоит на достойном месте.

Честный разговор и конкретные решения

Вопросы благоустройства сельских территорий звучали и на состоявшейся потом встрече Олега Николаева с главами сельских поселений Комсомольского района. Общение происходило в неофициальном формате, что называется, без лишних условностей, на родном чувашском языке. Вероятно, поэтому во время беседы ощущалась атмосфера доверия и дружеского участия. Такая же теплая встреча состоялась затем и в Канашском районе, в селе Шихазаны.

В обоих районах главы сельских поселений говорили о насущном: закупочных ценах на молоко, инициативном бюджетировании, строительстве дорог, нехватке специалистов на селе и многом другом. Благодарили руководители поселений и за поддержку в 100 тысяч рублей к вековому юбилею республики. Поселения направили их на улучшение облика своих улиц и дворов: где-то провели освещение, установили перила для пожилых, отремонтировали стелу, а где-то обновили детскую площадку. Словом, деньги не были потрачены зря.

«Главное, что обсуждается в ходе таких встреч — насколько эффективно реализуются решения правительства республики в поддержку населения, в том числе и тех, кто ведет личные подсобные хозяйства, проживает на селе, и, конечно, какие проблемы есть в деревнях и селах», — подытожил обе встречи Олег Николаев. И заявил, что в ближайшее время планирует более серьезно углубиться в работу Правительственной комиссии по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления. Напомним, созданная по инициативе врио Главы Чувашии комиссия должна повысить эффективность работы органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. В помощь муниципалитетам проведут целевые семинары по различным направлениям деятельности.

По мнению руководителя региона, такое общение с главами поселений позволяет правильно и эффективно заложить средства в казну республики. Уже с осени все решения будут усиленно претворяться в жизнь, чтобы подготовиться к следующему бюджетному циклу.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

врио Главы Чувашии: «Наша задача— «собрать» проблемы муниципальных образований, чтобы выработать конкретные решения по развитию и поддержке сельских поселений. Важно, чтобы полномочия на местах выполнялись эффективно и своевременно».

Виадук на туристической карте

Поездка по Канашскому району продолжилась посещением одного из самых интересных мест в республике — Мокринского моста. Это железнодорожный виадук высотой в 30 м и длиной более 360 м начала первого десятилетия 20 века. Когда-то он соединял Москву и Казань. А в Великую Отечественную войну мост имел стратегическое значение — по нему шли эшелоны с боеприпасами, производственным оборудованием. С 1986 года он был закрыт…

Впечатляющий, монолитный, с огромными арками мост по-прежнему возвышается над деревней Мокры, в честь которой и назван. Соседству со знаменитым исполином, в свое время считавшимся вторым по величине в Европе железобетонным сооружением, местные жители безусловно рады. Посмотреть на него едут туристы из других регионов. Однако, чтобы это местечко из негласного символа Чувашии превратилось в официальный, многое еще предстоит продумать и сделать. Это и хорошие подъездные пути, и безопасный осмотр туристами, торговля сувенирной продукцией, это и охрана: место давно популярно у экстремалов — любителей роуп-джампинга, при том, что взбираться на мост, а тем более прыгать с него, опасно.

«Сюда приезжают молодожены с гостями, туристы разворачивают палатки. Но нерадивые «гости» делают на мосту надписи, оставляют после себя горы мусора. Мы, конечно, проводим своими силами субботники, ухаживаем за посаженными деревьями, да что толку, территория все равно выглядит запущенной», — пожаловался от имени местных жителей пенсионер Леонид Михайлов.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что такого рода объекты требуют особого внимания, поскольку являются важным элементом туристической привлекательности республики. И сообщил о поручении в ближайшее время облагородить не только сам объект, но и прилегающую территорию, чтобы люди безопасно и комфортно могли любоваться этим мостом.

«Начата большая работа по повышению туристической привлекательности региона. И Мокринский мост найдет свое место в туристической карте республики», — заверил Олег Николаев. Позже он сообщил своим подписчикам в Инстаграме, что «нужно отремонтировать дорогу, провести реконструкцию моста», это будет сделано в рамках развития туристического потенциала Чувашии, отдельные работы включены в Комплексную программу социально-экономического развития республики.

Местные жители также попросили помочь в открытии недалеко от моста музея, в который они с удовольствием передадут сохранившиеся в семьях старинные предметы быта. «Обязательно поддержим эту идею», — пообещал Олег Николаев.

СПРАВКА «СЧ» Виадук — сооружение мостового типа, возводимое из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем. Именно к такому типу относится Мокринский мост в Чувашии. Он стоит на 16 бетонных столбах, образующих 15 арочных пролетов. Официально сооружение включено в список памятников истории и культуры районного значения.

Поддержка как импульс

Веселые пятнистые буренки, медведь с пчелами и ульи… Настоящее соломенное чудо встречало участников поездки на завершающем мероприятии в программе рабочей поездки Олега Николаева— выездном заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Минсельхоза Чувашии.

Оформление столь важного события действительно было на высоте, что отметили все участники открытого совещания. Причем в буквальном смысле слова, ведь проходило оно на свежем воздухе, на площадке Канашского районного дома культуры в Шихазанах. Вместо стульев для участников заседания приготовили около 200 соломенных тюков, покрытых тканью. Как убедили организаторы, «так сидеть будет теплее, да и запах сена всем присутствующим приятен». Кстати, соломенные кресла со спинками и подлокотниками были изготовлены и для членов президиума: врио Главы Чувашии Олега Николаева, вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, члена Совета Федерации Вадима Николаева и главы администрации Канашского района Владимира Степанова.

«В целом полугодие удалось неплохим, идет рост по показателям, — дал оценку Олег Николаев, открывая мероприятие. — Со стороны правительства принимаются последовательные комплексные шаги для того, чтобы отрасль сельского хозяйства и АПК получили действенную поддержку. Значимо, чтобы эта поддержка послужила импульсом для дальнейшего роста отрасли, чтобы появлялись новые технологические цепочки, новые возможности».

Впереди уборка урожая, а значит, важен каждый день и каждый час, отметил врио Главы Чувашии. Он также отметил, что правительством республики делается все возможное, чтобы дополнительно поддержать отрасль и ее работников. «Планов много, так что давайте работать», — призвал Олег Николаев.

Между тем в своем докладе о результатах работы отрасли за первое полугодие 2020 года Сергей Артамонов подробнее остановился на итоговых цифрах, имеющихся проблемах, в частности, в пищевой промышленности, наметил задачи на перспективу. Завершилось заседание традиционно награждением лучших работников агропромышленного комплекса.

Фото cap.ru

По словам врио Главы Чувашии Олега Николаева, одна из главных целей — перерабатывать все, что производится в отрасли сельского хозяйства на территории республики, для этого есть все возможности.