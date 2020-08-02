Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Чувашию

Наладим инфраструктуру — вырастим спортсменов

Чувашия может стать одним из центров отечественного биатлона. Об этом заявил побывавший здесь с ознакомительным визитом в субботу президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Подразумевается, что речь идет как о самом спорте высших достижений, так и инфраструктуре, которая должна помочь достичь успехов. С точки зрения результатов Чувашии есть на кого опереться: победительница этапов Кубка мира, участница Олимпийских игр 2018 года Татьяна Акимова, до нее — чемпион мира Татьяна Моисеева, чемпион Европы Сергей Башкиров, призер Олимпиады Лилия Ефремова. С технической базой сложнее, она оставляет желать лучшего.

Глава СБР посетил в Чебоксарах биатлонный центр республиканской Спортивной школы олимпийского резерва №2. Несколько лет назад планировалось, что здесь будут функционировать и обновленное стрельбище (нынешнее является форматом прошлого века), появится лыжероллерная трасса. Но генеральный подрядчик обанкротился, строительство объектов приостановилось.

Тут-то как раз не помешала бы помощь со стороны союза биатлонистов. Майгуров, оценивая ситуацию, дал понять министру спорта Чувашии Василию Петрову, что возьмет эту тему на заметку. Но уточнил, что на первых порах своей деятельности в этой должности (возглавил СБР в июле) пока только знакомится с ситуацией на местах. А региональных биатлонных федераций в стране — несколько десятков. Впрочем, Чувашия оказалась одним из первых посещенных им субъектов.

Эскизные проекты лыжероллерной трассы, проекты, связанные с освещением и обеспечением трасс искусственным снегом руководителю СБР показал президент республиканской Федерации биатлона Николай Лисин. «Здесь можно будет проводить и чемпионаты России», — выразил мнение Майгуров. Добавив при этом, что готов приехать сюда и просто покататься на лыжах.

ВИКТОР МАЙГУРОВ,

президент Союза биатлонистов России: «Здесь есть особенности: Поволжье, середина России, мягкий климат — то, что нам нужно. В последнее время снежная обстановка оставляет желать лучшего, но если будет реализован проект оснежения, у нас проблем не будет. По логистике очень удобное место, относительная удаленность от центра. Тем более оно и сейчас уже используется для тренировок различными регионами — Ямалом, Красноярском. Это о многом говорит. Все сводится к тому, чтобы нашими общими усилиями закончить этот объект.

Чувашия постоянно дает нам подпитку для сборных команд России, большие планы связываем с Таней Акимовой. Если будет хорошая инфраструктура, будет больше хороших спортсменов высокого уровня. Чтобы сегодня добиться высокого уровня, нужно тренироваться на хороших объектах».

Развитие биатлона в республике он вскоре обсудил и с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. «Мы в течение года серьезно поработали, проанализировали текущую ситуацию. Приняли решение о выделении средств, чтобы провести необходимые подготовительные работы, прежде всего, по актуализации проектно-сметной документации», — приводит слова Олега Алексеевича пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Ведомство приводит и цифры: Советом по инвестиционной политике одобрено выделение в 2020 году средств республиканского бюджета в размере 5,5 млн рублей на разработку и проведение госэкспертизы проектной документации по строительству лыжероллерной трассы.

Николай Лисин затронул тему необходимости качественной, отвечающей всем современным требованиям базы, на круглом столе с участием представителей республиканского биатлона. Он посетовал, что условия для полноценной подготовки отсутствуют. Как результат, спортсмены предпочитают тренироваться в других регионах.

Цепная реакция на этом не останавливается: учреждение лишается дополнительного дохода из-за отсутствия дополнительных команд-«клиентов»; отсутствие этого самого дохода делает невозможным повышение зарплат тренерам и сотрудникам; низкие зарплаты не вызывают желания здесь работать у молодых, потенциально успешных тренеров. Остаются энтузиасты своего дела, как, например, Геральд Салдимиров, воспитавший как раз Моисееву, Ефремову, Башкирова.

Правда, спортсмены из некоторых регионов — Ямала, Московской области, Якутии, Красноярска — сюда все же приезжают.

Министр спорта Василий Петров заверил: решение многих поднимаемых тренерами вопросов уже заложено в программу реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2020-2024 годы, разработанной по поручению Олега Николаева. Это касается и укрепления материально-технической базы спортивных школ, и поддержки перспективных спортсменов и тренеров.

Также, по словам Петрова, была достигнута договоренность о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве между Минспортом Чувашии и СБР. Оно станет первым официальным соглашением, подписанным республиканским министерством с общероссийскими спортивными федерациями.

Майгуров тактично умолчал о состоянии дороги на подступах к школе Олимпийского резерва №2. Из-за многочисленных выбоин и колдобин она больше смахивает на полосу препятствий. Впрочем, «дорожный» вопрос был поднят участниками круглого стола — равно как и тема организации транспорта для юных спортсменов: пешком им передвигаться здесь небезопасно.

«Будем над этим работать, обратимся к (главе администрации Чебоксар) Ладыкову», — отреагировал министр спорта.

Фото Максима Васильева

Виктор Майгуров и Николай Лисин (слева направо) объединят усилия для развития инфраструктуры биатлона в Чувашии.