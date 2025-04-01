Стартовал сезон ремонта

В Ядринском округе прошло совещание с руководителями подрядных организаций, участвующих в реализации программы инициативного бюджетирования.

Прокурор Ядринского района Вадим Захаров и заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Агаков напомнили строителям о качестве выполняемых работ и используемых материалов, соблюдении сроков контрактов. Всего в этом году в Ядринском округе будет реализовано 186 инициативных проектов.

Некоторые подрядчики уже приступили к работам. Так, в деревне Новое Тянымово ведется обустройство спортивной площадки. В селе Малое Карачкино — текущий ремонт водонапорной башни и установка гидранта. В деревне Никиткино ООО «Строймонтаж» занято ремонтом клуба и благоустройством прилегающей территории. В деревне Кильдишево стартовало благоустройство территории памятника сельчанам, павшим в Великой Отечественной войне, и клуба. В Верхнем поселке вскоре появится детская площадка.