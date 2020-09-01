В Чувашии подвели итоги празднования 100-летия автономии

В пятницу Чебоксары посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. При ее участии в Театре оперы и балета прошло итоговое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 550-летия города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области.

Как отметила Ольга Сергеевна, это уникальный случай, когда в одной республике два года подряд происходят такие масштабные юбилейные мероприятия. В связи с этим на развитие культуры и благоустройство территории были направлены значительные финансовые средства из федерального бюджета и это, безусловно, дало свои результаты. Изменился облик города, реконструкция Московской набережной, по оценкам правительства, названа лучшей муниципальной практикой градостроения.

Расширилась сеть учреждений культуры, 50 из них были модернизированы и не только обновились внешне, но и наполнились современным содержанием, внедрили в процесс своей работы инновационные формы. Чувашия постепенно становится одним из самых комфортных регионов для проживания. В завершение своего выступления Ольга Ярилова подчеркнула, что движение вперед на этом не остановится, лучшие из опробованных практик будут поддержаны и получат дальнейшее развитие.

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева представила доклад об итогах празднования, в котором сделала основной акцент на то, что была выполнена одна из его главных задач: вовлечь в празднование юбилейных дат всех жителей республики как инициаторов, организаторов и активных участников торжественных событий.

Наибольший интерес представляло выступление министра культуры Чувашии Розы Лизаковой, в котором шла речь о том, что ожидает нашу культуру в будущем году. Как мы помним, 2021 год в республике посвящен памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Архивные документы, связанные с этими событиями были открыты совсем недавно, и даже сами жители республики плохо представляют их масштабы.

На работы, которые длились с октября 1941 до середины января 1942 года, было мобилизовано трудоспособное население с 17-летнего возраста, главным образом, это были женщины. Ежедневно в строительстве принимали участие 85-110 тысяч человек и, несмотря на сильные холода, укрепления протяженностью 380 км были построены в кратчайшие сроки.

Сохранившиеся воспоминания участников вряд ли кого оставят равнодушным, однако немногие из них были задокументированы — это еще предстоит сделать.

На сегодня наша главная задача — сохранение памяти и осмысление малоизвестных страниц истории республики, — подчеркнул врио Главы республики Олег Николаев. И призвал творческие силы Чувашии включиться в реализацию этой задачи.

В планах на ближайший год – конференции, открытые уроки, выставки, но в первую очередь — сбор воспоминаний и подготовка к публикации архивных документов, связанных с этой темой. Кроме того, Российским военно-историческим обществом и правительством региона было принято решение о возведении памятного мемориала, посвященного строителям Сурского и Казанского рубежей. Его первый камень, кстати, заложили 4 сентября в чебоксарском Мемориальном комплексе «Победа», участие в церемонии приняли Ольга Ярилова и Олег Николаев.

КСТАТИ В ходе рабочего визита в Чувашию Ольга Ярилова вместе с Олегом Николаевым посетила Чувашский государственный институт культуры и искусств, где состоялась встреча с преподавателями и студенческим активом вуза. На встрече Ольга Ярилова рассказала о намерении Минкультуры России запустить федеральную программу «Земский работник культуры», которая должна повысить престиж профессии и помочь решить проблему дефицита работников в этой сфере. Кроме того, она предложила Чувашии стать пилотным регионом в реализации программы стратегического академического лидерства, разработанной Минобрнауки РФ. Первый шаг был сделан сразу же — в формате видеоконференцсвязи состоялось подписание договора о сотрудничестве Чувашского государственного института культуры и искусств и Краснодарского государственного института.

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Чувашия с каждым годом становится все красивее и комфортнее для проживания, отметила на оргкомитете заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.