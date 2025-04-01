Жители республики могут сообщить о своих проблемах при получении медицинской помощи

В Чувашии работают специальные чаты для пациентов.

Прямые каналы связи созданы в мессенджере «Телеграм» с 1 марта прошлого года. Минздрав Чувашии присоединился к федеральному проекту «ЗдравКонтроль», который реализуется в тандеме с Общественной палатой РФ при поддержке Фонда президентских грантов. Компетентный ответ от медиков в чатах можно получить в течение двух часов.

«Мы изучили опыт реализации проекта в других регионах. Такие чаты действительно позволяют решать проблемы в максимально короткие сроки, ведь это удобный цифровой инструмент для взаимодействия жителей и медицинских организаций. На мой взгляд, подобный формат — это отличный пример пациентоориентированного здравоохранения», — отметил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Обращаться в медчаты можно с восьми утра до восьми вечера, с понедельника по субботу включительно. Всего их три — «Чебоксары. Здоровье», «Новочебоксарск. Здоровье» и «Чувашия. Здоровье» (к последнему подключены медорганизации республики, кроме вышеуказанных городов). Нарушения сроков ожидания помощи или получения льготных лекарств, сложности с записью к врачу или вызовом врача на дом, навязывание платных услуг, нарушение этики — многие вопросы помогает решить такая обратная связь. Однако надо иметь в виду: в чатах нельзя проконсультироваться по поводу лечения. Не поставят там заочно диагноз, не назначат лекарств, не решат вопрос экстренной госпитализации.

«Чаты — это удобное и быстрое общение в два клика. Они помогут избавить медорганизации от бумажной работы и лишней бюрократии, снизят количество необоснованных обращений в их адрес — за счет повышения правовой грамотности пациентов в проекте», — пояснил руководитель проекта «ЗдравКонтроль», член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов.