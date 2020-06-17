Редакцию газеты «Советская Чувашия» посетил Анатолий Аксаков

Заглянул к старым знакомым

«Давно я у вас не был», — отметил высокий гость, подымаясь на четвертый этаж Дома печати. А в редакции его уже ожидали журналисты, фотокоры, редакторы, верстальщики, корректоры, бухгалтеры и рекламщики — все сотрудники предприятия собрались в фойе, чтобы поприветствовать парламентария и, как выяснилось, «верного товарища» газеты.

Со многими обозревателями Анатолий Аксаков поздоровался лично: «Приветствую, Вячеслав Николаевич!», «О-о-о, как я рад видеть вас, Людмила Николаевна!» — обратился он к журналистам, подчеркнув и появление новых лиц.

Уже в интервью Анатолий Аксаков рассказал, что сегодня не хочет ворошить прошлое — с его разногласиями, спорами и борьбой. В беседе с главным редактором Владимиром Васильевым он вспомнил, как ему работалось в команде Николая Федорова, как он мог высказать Президенту Чувашии свою личную позицию, и тот ее принимал.

Анатолий Геннадьевич отметил, чего сегодня не хватает Чувашии для резкого роста экономики и почему говорить о создании в республике своего регионального банка пока преждевременно. Председатель парламентского комитета рассказал, насколько они с врио Главы Чувашии дружны и каких принципов он придерживается в работе с ним.

О семье, инертности муниципалитетов, амбициях молодых, отношении к критике и об очереди, которая выстроилась в приемную депутата Аксакова сразу же после смены власти в республике, — читайте в следующих номерах газеты.

Валерий Львов

Фото Олега Мальцева:

Видеоверсию интервью можно будет посмотреть на сайте и на страницах социальных сетей «СЧ».