Была ли Марина Цветаева в Чебоксарах?

Последний день августа в истории русской и советской литературы — скорбная дата. Не сумев преодолеть выпавшие на ее долю трудности, ушла из жизни одна из самых известных поэтесс прошлого столетия Марина Ивановна Цветаева. Ровно двумя неделями раньше она на пароходе проплыла мимо Чебоксар. Известно, что он останавливался в нашем городе. Закономерен вопрос: «А посетила ли Марина Цветаева Чебоксары?»

Август

Август Марина Ивановна любила. «Как ладонью, гладишь сердце именем своим имперским: август! — сердце!» — стихи написаны в тревожном феврале 1917 г. В них поэтом воспевается месяц август.

Но не стал август для Марины Цветаевой счастливым. В августе 1939 г., 27 числа, «за шпионаж» арестована ее дочь Ариадна, еще через полтора месяца и муж Сергей Эфрон, а 16 октября муж уже был расстрелян… Все это свалилось на хрупкие женские плечи после возвращения Марины Цветаевой 18 июня из семнадцатилетней эмиграции. Она попала в полную изоляцию без возможности печататься. В смятении, раздумьях и переживаниях пролетело полтора года, грянула война.

В августе 1941 г. Марина Цветаева с сыном Георгием отправляются в эвакуацию. Без должной подготовки, без документов об эвакуации, с мизерной суммой денег. Практически без еды — на теплоходе «Пирогов» после отплытия из Москвы у них для питания лишь бутерброды, купленные наспех провожавшими их друзьями.

Все это время Марина Ивановна жила раздумьями о своей судьбе и судьбе сына Георгия, которого она любовно называла Муром. Больнее всего ее тревога передана в стихах от 6 марта 1941 г.:

Чем пугалом среди живых — быть призраком хочу…

и к имени моему Марина — прибавьте: мученица.

Длинная дорога

От Москвы до Горького эвакуированные по списку Литфонда (литературного фонда. — Авт.) плыли по Оке на пароходе «Пирогов» с остановкой в Рязани. Марина Цветаева и сын Георгий ехали в трюме, сидя на вещах. В таком положении приходилось и спать. Питались тем, что собрали друзья — бутербродами. Марина Ивановна была сильно подавлена, пыталась продать свои вещи, чтобы раздобыть деньги на пропитание и обустройство в Елабуге.

Продавала неумело и невыгодно. В Горьком эвакуируемым после долгого ожидания и споров пришлось пересесть на другой пароход. «Заняли места на борту «Чувашии» почти все эвакуированные Литфонда… Все вещи отправляющихся в Елабугу перенесли на борт «Чувашии», трюм закрыли на ключ, а ключ поручили мне. Есть свободные места» — пишет Георгий Эфрон. Это опровергает рассуждения в интернете о том, что и здесь Цветаева ехала в трюме. В дневниках у сына Георгия в эти дни более жизнерадостное настроение, он даже радуется красоте окружающей природы: «Погода прекрасная. Волга сверкает… Волга очень красивая река, действительно красивая».

15 августа 1941 г., Чебоксары

В дневниках и письмах Марины Цветаевой этот день не упоминается вовсе. Не вел свой аккуратный дневник в этот день и ее сын, но рассказ о посещении им Чебоксар мы встречаем в записи, датированной 16 августа: «Стоим на рейде в Казани. Сейчас вроде одиннадцати или двенадцати дня. Жара несусветная (значит, примерно такая же погода была и в предыдущий день. — Авт.). Вчера мы сделали заход в Чебоксары — столицу Чувашии. Вместе с Соколовским и Сикорским я осматривал город — городок чистенький, с заводами и красивыми видами на Волгу, город­образец, который оставил очень хорошее впечатление. Даже встречались хорошенькие девочки. Прекрасно! Даже есть кафе, кино, театр».

Сколько времени Мур с друзьями гулял по городу, по какому маршруту, остается лишь гадать. Если он прошел мимо Чебоксарского кинотеатра (вид построенного недавно перед войной здания не мог его не заинтересовать, он и был ближе всех к пристани), мог узнать, что в кинотеатре в этот день в 4, 6, 8 и 10 вечера демонстрируется звуковой художественный фильм «В тылу врага», в программе также киножурналы № 73, 74 и «Чапаев с нами». Он бы мог даже попасть в кино, если бы пароход причалил в конце дня и на достаточное время. А на выступление хора Пятницкого в Чувашском государственном академическом театре он бы не попал — хор выступал лишь в предыдущие два дня.

А все же, заметила ли Марина Ивановна город Чебоксары, сошла ли на берег? О возможном пребывании ее в Чебоксарах я беседую с заведующим литературного музея поэтессы в Елабуге Лилией Ильдусовной Сагировой. Она считает, что Цветаева вряд ли посетила Чебоксары:

«Думаю, не выходила в Чебоксарах Марина Ивановна Цветаева. Нет упоминаний и у Георгия в дневнике, где он описывает все, что происходит в его жизни и в жизни матери. Сама Марина Ивановна говорила: «Есть у меня важный свидетель — мой сын». У Георгия записи о том, что мать вместе с ним выходила на берег, нет. Потом, я думаю, ей, наверное, ни до чего не было дела, потому что даже в воспоминаниях попутчиц по пароходу есть слова о том, что Цветаева говорила, глядя вдаль с борта парохода — «один шаг, и все будет кончено».

В общем-то погружена, наверное, была в себя, свои думы были невеселые, думаю, печальные, скорее всего. Ехала она в неизвестность. Как будет на новом месте, как устроится. С ней сын, о котором нужно было заботиться, ради него и ехала в Елабугу. Поэтому, думаю, в Чебоксарах она не выходила. Известно, что выходила в Казани, написала письмо Имамутдинову, председателю правления Союза татарских писателей. Она в этом письме писала, что может быть очень полезна как поэтическая переводчица. И письмо она опустила в почтовый ящик именно в Казани. Это письмо потом было найдено. А о пребывании в Чебоксарах ничего не известно, ничего, к сожалению, не могу сказать больше».

Хочется верить, что в тревожном августе 1941 года, плывя на пароходе с надписью «Кр. Чувашия» на борту в эвакуацию из Горького в Елабугу, Марина Цветаева сумела на время преодолеть свое мрачное настроение, и если даже не сойти на берег для знакомства с Чебоксарами, то хотя бы взглянуть на них с борта парохода.

Пароход

В связи с эвакуацией Марины Цветаевой и Георгия на участке от Горького до Елабуги мы встречаем разные названия транспортного средства. В дневнике Мура оно называется просто судном или теплоходом, в документах его команды — пароходом. Нужно отметить, что отличить пароход от теплохода простому пассажиру не так-­то и просто. Вряд ли Георгий Эфрон, отправляющийся в эвакуацию, вникал, почему крутятся колеса судна — за счет пара или образующихся при сжигании топлива газов.

Название судна тоже разнится. Мур его именует «Чувашией». На фотографиях 30­40­х годов и даже сделанных позднее на борту судна можно отчетливо прочитать «Кр. (асная) Чувашия». В счете, выданном 17.08.1941 г. командой судна Литфонду, встречаются наименования «Чув. республика» и «Чув. респ.». В центре печати, заверяющей счет команды, однозначно прочитывается «Пароход Чувашская республика» (первая буква в слове «республика» смазана, и невозможно понять, заглавная она или строчная).

Думается, этим можно завершить многочисленные дискуссии среди исследователей и любителей творчества М. Цветаевой — надпись на печати не подлежит сомнению. Почему на борту судна мы видим на фотографиях надпись «Кр. Чувашия» — уже тема для дополнительных исследований в архивах построившего его в 1932 г. Зеленодольского завода имени А.М. Горького и эксплуатировавшего судно в 30­40­е годы Камского речного пароходства.

Читатель наверняка заинтересуется и дальнейшей судьбой парохода. По сведениям из интернета, он многие годы трудился на Волге между городами Горький и Кострома, был выведен из эксплуатации в начале 60­х годов. Некоторое время использовался для заправки скоростных судов на пристани Пучеж, после был передан станции юных техников города Кинешмы, а в начале 70­х годов окончательно списан.

Кстати, по Волге ходило еще одно судно с похожим названием — «20 лет Чувашии». Но оно не могло появиться, судя по названию, ранее 1944 г. И в данном споре участвовать не может. В дневнике Георгия Эфрона сохранилась добрая оценка парохода: «Чувашия» — очень уютный теплоход, уютнее того («Пирогова»). Он меньше размером, более удобный».

Жизнь после смерти

Увы, в военное лихолетье утеряны сведения о точном месте захоронения Марины Цветаевой — известна лишь сторона кладбища, где была могила. Сын Георгий попадет в детдом, потом с помощью Литфонда в Москву, затем последует эвакуация в Среднюю Азию. После возвращения в Москву в начале 1944 г. он будет призван в Красную Армию. Георгию припомнят прошлое отца — как сына репрессированного зачислят в штрафной батальон. И в июне 1944 г. он погибнет в бою, как написано во многих публикациях, у деревни Друйка Браславского района Витебской области Белоруссии.

К сожалению, автору не удалось пока обнаружить соответствующий документ. Но в Центральном архиве Министерства обороны РФ в городе Подольске нашелся именной список призванных Советским райвоенкоматом Москвы и направленных на городской сборный пункт. В нем под номером 8 проходит Георгий Сергеевич Эфрон, 1925 г.р., уроженец города Праги, из служащих, беспартийный, русский, переводчик, не судим, годный к строевой службе, ВУС 133 (военно­учетная специальность 133 означает — годный, но необученный. — Авт.), рядовой состав, после переосвидетельствования.

В электронной базе данных Министерства обороны РФ «Память народа» нашлось и уточнение по месту захоронения Георгия Эфрона. В братской могиле города Браслав Витебской области Республики Беларусь сегодня среди 432 известных и неизвестных бойцов и командиров Красной Армии и партизан под номером 382 значится рядовой Георгий Эфрон, перезахороненный 12 августа 1948 г. из деревни Струневщина. Над могилой шефствуют учащиеся браславской средней школы № 1.

26 июля 1975 г. в 62 года в городе Таруса от инфаркта после двух лагерей и гибели любимого человека ушла из жизни и дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон.

Правительство Республики Татарстан выкупило дом в г. Елабуге, в котором свои последние десять дней прожила Марина Цветаева, теперь в нем — Литературный музей М.И. Цветаевой Елабужского государственного музея­заповедника, один из самых трогательных музеев, посвященных поэтам и писателям. Многие почитатели творчества Марины Цветаевой специально приезжают в Елабугу, проделав немалый круг. Нельзя пройти и мимо памятника Марине Цветаевой в Елабуге.

Как же у нас?

Улицы или библиотеки имени Марины Цветаевой в столице Чувашии я не обнаружил. Как же сегодня воспринимает молодежь города поэтессу?

Вопрос я адресовал Евгении Григорьевой, преподавателю Чебоксарского электромеханического колледжа, победителю республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель — 2023»:

«Марина Цветаева в первую очередь пример сильной личности, пример человека, который прошел очень тернистый путь. Творчество ее привлекает своей простотой (относительно других поэтов той эпохи), лиричностью. Помнится, что некоторые ее стихотворения студенты называли исповедью. Наизусть хорошо помню «Имя твое», а также нравятся стихотворения «Бабушке» и «Прохожий». Ну, конечно, «Мне нравится, что Вы больны не мной». Это классика, если можно так выразиться. Если нужно прочитать что­то перед группой на выбор, я бы выбрала первое».

Такое отношение, безусловно, радует. Свои рассуждения я хотел бы завершить строками блестящего перевода Марины Цветаевой стихотворения гениального австрийского поэта Райнера Марии Рильке:

Кто нам сказал, что все исчезает?

Птицы, которую ты ранил,

Кто знает? — не останется ли ее полет?