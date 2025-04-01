Олег Николаев встретился с женами и матерями участников спецоперации

Общение прошло в рамках действующего в республике клуба «Женщины Героев» и было посвящено возможностям местных вузов. Как рассказал руководитель региона, среди мер поддержки бойцов и их семей есть и такая, как отдельная квота при поступлении в высшие учебные заведения. В этом году по ней предусмотрено 320 мест.

Кроме того, в каждом округе Чувашии для женщин из семей участников СВО созданы клубы, где каждая из них может поделиться своими переживаниями, поддерживать друг друга и получить психологическую помощь.

Олег Николаев поблагодарил участниц встречи за стойкость, мужество и активную жизненную позицию, отметил роль Союза женщин Чувашии в организации мероприятия.

В разговоре также приняла участие депутат Госдумы России Алла Салаева.