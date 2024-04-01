Адмирал Кузнецов и море исторических неточностей

Его именем названы крупнейший корабль ВМФ России — тяжелый авианесущий крейсер, Военно-морская академия в Петербурге, пролив между островами Беринга и Медный. А в преддверии Дня Победы на платформе «Смотрим» вышел исторический сериал, посвященный адмиралу флота Советского Союза Николаю Кузнецову. Из 70-ти лет его жизни создатели фильма взяли лишь годы Великой Отечественной и те эпизоды, в которых Кузнецов показан человеком смелым, решительным, дальновидным, стремящимся сохранить жизнь каждого моряка и выполняющим свои обещания.

Режиссер — Сергей Виноградов,

количество серий — 8,

места съемок: Москва, Санкт-Петербург, Выборг, Кронштадт, Новороссийск

В сериале нет ни Гражданской войны в Испании, после которой адмирал был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, ни послевоенного времени, когда случились опалы, отставки, понижение в звании, Суд чести Министерства Вооруженных сил СССР за передачу союзникам секретных чертежей новейшего советского вооружения и, наконец, восстановление доброго имени. Но уже посмертно. Видимо, сценаристам не хотелось ворошить старые интриги ни Мадридского, ни Московского дворов, а рассказать героическую историю, в которой нет полутонов, а есть персонаж, преодолевающий все препятствия на пути к цели. Война будет выиграна, звание адмирала флота приравняют к званию маршала Советского Союза, Кузнецов получит новые погоны и Звезду Героя. Правда, этот момент нам не покажут — сериал завершится освобождением Румынии и открытием в Ленинграде военно-морского училища имени Нахимова.

Любимое дело критиков — искать в исторических фильмах (а сериал позиционируют именно так, тем более там присутствуют кадры хроники) откровенные исторические ляпы. В «Адмирале Кузнецове» их почему-то недопустимо много, хотя найти биографические сведения не проблема: Николай Герасимович написал пять книг мемуаров, да еще и сохранились его видеовоспоминания.

Самое странное в сериале то, что антагонистами главного героя стали Ворошилов, Берия и Сталин. Вождь в исполнении Левана Мсхиладзе какой-то потерянный, уставший, иногда словно оцепеневший, в общем, старый больной человек. Он только и делает, что просит наркомов доложить обстановку, спрашивает их мнение, но сам не предлагает ничего. Смотришь и думаешь, как мы вообще с таким главнокомандующим войну выиграли? Ворошилов (Александр Наумов) здесь пока еще командует войсками Северо-Западного направления, все время кричит, даже при Сталине, и явно роет Кузнецову яму. Молодцом выглядит только главный герой в исполнении Игоря Петренко: он спасает флот от немецкой авиации в первые часы войны, разрабатывает план бомбежки Берлина в августе 1941 года, выводит Балтийский флот из оккупированного Таллина, помогает выстоять Сталинграду, обеспечив его снабжение с помощью Волжской флотилии. Остальных членов правительства победы Кузнецова не столько воодушевляют, сколько раздражают. Берия собирает на молодого наркома ВМФ компромат.

Рискнувший нарушить приказы Сталина

Война присутствует как альтернативный фактор. Так в кино называют угрозу извне, которая вынуждает героя действовать в драматической ситуации под давлением времени, когда проблему нужно решить здесь и сейчас. Кузнецов, можно сказать, втайне от всех, вместе со своим однокурсником, командующим Балтийским флотом Владимиром Трибуцем (Алексей Макаров) готовит эвакуацию Таллина, понимая, что город обречен, а вместе с ним фашистам могут достаться почти 200 кораблей и судов обеспечения. На этом фоне у Кузнецова в сериале разворачивается настоящий конфликт с вождем.

«Товарищ нарком, почему вы все время спорите со мной? — спрашивает его Сталин. — Мы не отдадим врагу столицу советской Эстонии, будем держаться до последнего, всеми силами и любой ценой». Потом Кузнецов, узнав об эвакуации, о потерях среди военных и гражданских, скажет своим заместителям: «Ничего этого не было бы, если бы приказ был отдан раньше».

Зачем делать из главнокомандующего какого-то недоумка? И на этом фоне возвеличивать Кузнецова? Какой невероятной смелости был человек, если мог противостоять Сталину, зная, что двух его предшественников на этом посту расстреляли. Понимая, что к стенке поставят не только его, но и всех заместителей, жену отправят в лагерь, а к сыновьям будут относиться как к детям врага народа.

Если сценарий писали восемь человек, что мешало проверить все факты, к которым они апеллируют в фильме? В самом начале сериала молодой офицер Черноморского флота Георгий Мариничев докладывает командующему, что все немецкие торговые суда покинут Севастопольский порт к 21 июня. Что эти сухогрузы вообще делают в закрытой главной военно-морской базе Черноморского флота? Севастополь перестал быть торговым портом еще в начале ХХ века. Более того, военные корабли стоят не в портах, а в базах.

Ночью 22 июня немецкие самолеты летели бомбить не спящий мирный город — им важно было заминировать выход кораблям из Севастопольской бухты. Город был затемнен, и электромагнитные мины, спускаемые на парашютах, упали не только в фарватер, но и на жилые кварталы на берегу Артиллерийской бухты — уже в два часа ночи в Севастополе были первые погибшие. В фильме же показано, что на город сбрасывают авиабомбы.

Фото с сюрпризом для Гитлера

Секретаря Союза писателей России, капитана 1 ранга Владимира Шигина, написавшего с десяток книг о русском и советском флоте, позабавила сцена в рейхсканцелярии. Гросс-адмирал Редер показывает Гитлеру аэрофотосъемку дислокации советских кораблей в Севастополе, Таллине и Ленинграде: «Перед нами фотография Севастопольской бухты 1916 года. На ней четко виден дредноут «Императрица Мария», броненосцы «Златоуст» и «Евстафий», крейсер «Память Меркурия» и «Кагул»… Гитлер взирает на фотографию, которой уже более четверти века, и явно ничего не понимает. А хитрый Редер продолжает ошарашивать бедного фюрера.

— Вот вам свеженькое фото Таллина! — говорит он и подсовывает еще одну фотографию 30-летней давности.

Гитлер еще больше пучит глаза. Наконец, Редер достает козырь.

— А это Ленинград! — торжественно восклицает он и сует обалдевшему Гитлеру фотографию гавани Лиепаи… конца 1980-х годов ХХ века.

На фотографии у пирсов в полном составе четко различима… 16-я дивизия советских ракетных подводных лодок. Гитлеру и зрителям хорошо видны ракетовозы проекта 629А с баллистическими ядерными ракетами. Вот такой сюрприз для бесноватого фюрера! Бедный Гитлер в полной прострации… Еще бы! Жалко, что Редер при этом не объяснил фюреру, что каждая из советских ракетных подводных лодок 629А проекта несла три баллистические ракеты с термоядерным боезарядом мощностью в мегатонну. Честно говоря, после знакомства с этой фотографией фюреру следовало сразу порвать ко всем чертям свой план «Барбаросса» и бежать мириться к Сталину. Потому как нападать на ядерную державу было бы безумием даже для бесноватого».

Разгромную рецензию Шигина на шести листах, причем только на первую серию, сейчас пересылают друг другу те, кто служил на флоте. В ней есть строки и о затрапезном виде краснофлотцев, у которых грязные робы и почему-то нет форменных воротников-гюйсов и боевых номеров. О том, что у первой жены Кузнецова Натальи был еще и второй сын, рожденный от командующего Черноморским флотом Ивана Кожанова, к которому она ушла от Кузнецова. Но этого сына восемь сценаристов где-то «потеряли». Как тут не вспомнить поговорку про семь нянек! Пишет Шигин и о том, что не было в реальности никакого голосования заместителей, когда Кузнецов, якобы вопреки Сталину, объявил ночью 22 июня на флотах боеготовность № 1. А подчиненным, решившим доложить об этом наверх, через голову наркома, предложил выбрать, с ним они или нет.

Между адом войны и семейным раем

Слишком много времени в сериале уделяется семье Кузнецова. Вторая жена Вера (Дарья Урсуляк) априори не может быть равноценной ему фигурой: она всего лишь домохозяйка, живущая на госдаче. Но нам показывают чуть ли не каждый приход наркома домой, как она его встречает. Причем все эти сцены заканчиваются одинаково: звонит телефон, и Кузнецов, чаще всего даже не поужинав, уезжает по делам. Зачем в сериале про войну такие подробные сцены ревности Веры то к первой жене, то к солистке Большого театра? Эпизоды, где дети болеют или хулиганят? Все это отвлекает от основного повествования. Более того, постоянная эмоция у Веры одна — тревога за близких, в другом состоянии мы ее не видим. Ощущение, что Урсуляк становится актрисой одной роли: из сериала в сериал она играет каких-то очень правильных, переживающих и преданных своим мужьям женщин.

46-летний, уже начавший седеть Игорь Петренко, возможно, староват для роли Кузнецова, которому в начале войны было всего 36. Хотя, имея на плечах такую ответственность, нарком в реальности вряд ли выглядел моложе. Пробовался Сергей Марин, но в итоге режиссер выбрал Петренко: он по-прежнему подтянутый и стройный, ему идет морская форма, более того, у него получается играть не солдафонов, а вдумчивых, интеллигентных, спокойных военных, каким Кузнецов и был. Это видно даже по фотографиям адмирала.

Наверное, лучшее, что есть в сериале, это истории моряков, выполняющих задания наркома. В каждой серии новые герои: отец и сын Истриковы, которые тралили от немецких мин Финский залив, прозванный на флоте «супом с клецками». Смотритель Херсонесского маяка Иван Мариничев, погибший от руки немецкого шпиона. Разведчик-водолаз Рита. Вот только как такая худосочная девушка невысокого роста носила водолазный костюм, если вместе с утяжелением он весил в то время около 55 кг? Наверное, больше, чем сама разведчица. Конечно, в воде все имеет другой вес, но одевается-то Рита на берегу! Может, стоило выбрать на эту роль актрису более крепкого телосложения?

Самый колоритный и запоминающийся персонаж, конечно, капитан-лейтенант Георгий Мариничев, он же Жора (Роман Гайдамак), который живым и невредимым проходит через весь фильм от первой серии до последней. На радость зрителям, потому что появление его на экране — готового решить любую задачу, сыплющего шутками-прибаутками — настоящий праздник. И, самое главное, мы видим, как он меняется: от молодого лейтенанта, на спор бегающего с отцом по винтовой лестнице маяка, до матерого разведчика, способного уничтожить немецкую береговую батарею.

И с драматизмом здесь все в порядке. Режиссер Александр Митта («Экипаж», «Граница. Таежный роман») в своей книге «Кино между адом и раем» пишет: «В подаче информации самыми важными моментами являются поворотные пункты, когда глоток новой информации поворачивает всю историю в неожиданное новое русло. Такие повороты определяют класс истории. Чем они необычнее, тем увлекательнее история. От одной драматической ситуации к другой мы можем двигаться, увлекая за собой взволнованных зрителей, при одном условии: им должны быть понятны переживания героев. Среди всех аргументов и намерений, которые одновременно живут в сознании персонажа, нас интересует каждый раз один конкретный мотив, который побуждает характер сделать один конкретный шаг».

Кстати, есть версия, чтобы не быть Александром Рабиновичем, он еще в студенчестве взял фамилию известного в Чувашии поэта Василия Митты: с его дочерью Нарспи будущий режиссер учился в Московском строительном институте.

Сериал еще будет показан в эфире канала «Россия», который значится в числе его создателей. Дата телевизионной премьеры неизвестна, но, возможно, фильм снят не столько ко Дню Победы, сколько к 120-летию со дня рождения Николая Кузнецова. Он родился 24 июля, в день ВМФ, который был учрежден как раз с подачи самого молодого наркома СССР.