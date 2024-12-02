Глава Чувашии встретился с ведущими спортсменами и тренерами

«Спасибо за эмоции!»

Этими словами Олег Николаев начал предновогоднюю встречу с ведущими спортсменами республики — победителями и призерами международных соревнований, а также их тренерами. Вместе с руководителем региона с победами их поздравлял министр спорта Чувашии Василий Петров.

Уходящий год запомнится многочисленными успехами земляков на соревнованиях различного статуса. В отчетный период наши представители завоевали ни много ни мало 2176 медалей, а в сборные страны республика делегировала рекордные 342 атлета по 35 видам спорта.

Эмоций спортсмены действительно подарили немало. На себе в уходящем году это прочувствовали и журналисты «Советской Чувашии», посетившие множество соревнований различного калибра. В том числе и проходившие за рубежом.

«От лица всей спортивной общественности я поздравляю вас с успешным завершением очередного спортивного года и выражаю вам искреннюю признательность за то, что спортивными успехами вы прославляете Чувашскую Республику на всероссийской и международной аренах. Вы — пример для жителей нашей республики и страны. Спорт высших достижений — это локомотив массового спорта, престиж государства», — сказал Олег Николаев.

Кстати, незадолго до начала мероприятия Правительство Чувашии объявило о назначении единовременных выплат некоторым спортсменам и тренерам. Так, самбистка Татьяна Федорова получит 47500 рублей за серебряную медаль на недавнем чемпионате мира, а ее брату Александру полагается 37500 рублей за «бронзу». В свою очередь, их тренер Сергей Пегасов получит 23750 рублей.

Кроме того, за победу на чемпионате России по велосипедному спорту Евгений Евграфов и Алина Карлова получат по 12000 рублей. Бронзовый призер Дарья Рогозина удостоена 6000 рублей. Тренеры Вячеслав Георгиев и Алексей Семенов, работающие с Алиной Карловой и Евгением Евграфовым, также отмечены премиями по 6000 рублей каждый.

На встрече с Главой Чувашии спортсмены в один голос подчеркивали, что роль тренера в их успешных выступлениях сложно переоценить, и просили почаще поощрять наставников.

Олег Николаев и Василий Петров заверили, что руководство республики старается стимулировать как спортсменов, так и тренеров. В 2024 году в Чувашии были введены премиальные выплаты по итогам Игр БРИКС наравне с выплатами за выступления на чемпионате мира. Кроме того, установлены дополнительные надбавки тренерам и специалистам спортивной отрасли.

«Уверен, совместными усилиями правительства республики, физкультурно-спортивной общественности нам удастся создать все условия для дальнейшего развития спорта высших достижений и массового спорта!» — заявил Олег Николаев.