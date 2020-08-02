В Чебоксарах открылась самая большая школа в Приволжье

1 сентября по всей стране распахнут свои двери более 40 тысяч школ, в их числе и совершенно новые, построенные в рамках национального проекта «Образование». Красивые, современные, оснащенные по последнему слову техники, — в них просто мечтают учиться дети. Именно такой является и новая чебоксарская школа № 65, которую так ждали жители микрорайона «Новый город». Ее открытие состоялось сегодня, 31 августа.

Торжество не было столь ярким и грандиозным, как при открытии в столице Чувашии школ на Гладкова и в «Волжском-3» — многие ограничения из-за напряженной эпидемиологической обстановки все еще действуют. Однако это был все же настоящий праздник, с воздушными шарами, фанфарами и перерезанием красной ленточки. Поздравить детей и педагогов со столь важным событием приехали врио Главы Чувашии Олег Николаев, депутаты Госдумы и другие официальные лица. По такому случаю прибыл в республику сам министр просвещения России Сергей Кравцов.

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, министр просвещения России: «Для нас очень важно формирование единого образовательного пространства, чтобы вне зависимости от того, где живет школьник — в городе или на селе — он получал качественное образование. Поэтому мы приняли решение начать со следующего года в рамках национального проекта оснащение сельских школ. У нас в стране 27 тысяч сельских школ. Знаю, что сельские школы не всегда соответствуют требованиям. Надо начинать в этом направлении действовать».

Осмотр нового «дома знаний», рассчитанного на 1600 воспитанников, делегация начала со спортивных объектов — огромного футбольного поля с искусственным покрытием, полосы препятствий и других спортивных площадок. На стадионе, кстати, уже успели погонять мяч местные ребятишки. На вопрос журналистов, что им больше всего нравится в новой школе, мальчишки ожидаемо ответили: «Конечно, футбольное поле! На нем даже зимой можно тренироваться!»

У входа в здание гости задержались возле установленных на днях «умных» дезинфекторов, обработали руки, померяли температуру. «Все здоровы? Тогда добро пожаловать в школу!» — экскурсию вела директор школы Наталия Маслова.

Гости с любопытством заглядывали в просторные кабинеты первоклашек, украшенные шарами. На каждой парте лежали собранные учителем комплекты учебников и первые подарки для детей — журналы «Улицы Героев в Чебоксарах». Учитель начальных классов Анна Степанова готовилась к первому уроку: включив интерактивную доску, она открыла презентацию «75 лет Победы».

Молодой педагог и, к слову, жительница микрорайона призналась, что первый урок в новой школе волнителен как для учеников, так и для нее самой. Ведь она тоже молодая мама, и скоро ее малышу тоже предстоит учиться в этой школе. «Это, конечно, мечта, — призналась она. — Все продумано до мелочей и сделано с любовью к детям. Все мы ждали этой школы, но никто не предполагал, что она будет такая замечательная!»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, врио Главы Чувашии: «Планы, которые мы для себя определили на ближайшие годы, поддержаны министром просвещения России. Это строительство новой школы в микрорайоне «Университет» на 1500 мест, школы в микрорайоне «Лента» и, конечно, других образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Поддержим и сельские школы. Уже в этом году начато строительство двух сельских школ в Батыревском и Моргаушском районах, которые планируют оборудовать по самым современным стандартам».

Творческий и интеллектуальные холлы, интерактивный шахматный пол, художественная мастерская с мольбертами и гончарными станками, музыкальная студия со звукоизоляцией, занимательные лаборатории, класс «Роботрек», внушительный спортивный комплекс с огромным физкультурным залом и двумя бассейнами, просторная столовая на 580 мест… Впечатленным экскурсией гостям оставалось только жалеть, что из-за жесткого рабочего графика они не могут остановиться тут подольше…

Между тем в конференц-зале уже собрались директора учебных заведений, чтобы пообщаться с министром просвещения Сергеем Кравцовым. «А вы еще не успели осмотреть школу? — приветствовала их депутат Госдумы Алена Аршинова. — Да это просто фантастическая школа! Здесь надо все посмотреть, потрогать, испробовать…» «Действительно, хочется снова вернуться в детство и сесть за парту!» — соглашались с Аленой Игоревной и другие гости.

Поприветствовав педагогов и поздравив их с началом учебного года, министр поблагодарил врио Главы Чувашии Олега Николаева за приглашение в республику. Поблагодарил и всех тех, кто принял участие в строительстве такой замечательной школы. «Здесь очень приятно находиться, уверен, дети будут в восторге», — поделился он впечатлениями.

Конечно, в преддверии нового учебного года, который приходится начинать в непростых условиях, на встрече с директорами говорили о мерах безопасности. Сегодня на школы ложатся большие задачи не только обучить детей, но и позаботиться об их здоровье, поэтому так важно соблюдать все требования Роспотребнадзора — отметил федеральный министр. «Система образования готова к началу нового учебного года, и если требования Роспотребнадзора будут соблюдаться, то никаких вспышек заболеваний не будет, как и в ходе проведения ЕГЭ», — выразил он надежду.

Также Сергей Кравцов рассказал, какие новые задачи ставит перед собой нацпроект «Образование». Оценил и то, насколько эффективно республика и ее новое руководство работает в рамках его реализации. «Вижу, какую большую работу проводите, как включились во все вопросы. Ее итог — открытие этой современной школы, одной из крупнейших в ПФО, — отметил министр просвещения. — Здесь организована и воспитательная работа, большое внимание уделяется занятиям спортом. Думаю, этот опыт будет интересен и для других регионов».

В завершении встречи Сергей Кравцов вручил государственные награды заслуженным педагогам и оставил свои напутствия новой школе в «Книге пожеланий».

Фото Олега Мальцева

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