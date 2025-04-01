13 организаций торговли и производителей Чувашии зафиксируют цены на полгода

Речь идет о более чем 20 наименованиях социально значимых товаров.
«По поручению Главы Чувашии Олега Николаева проработали с Минсельхозом, с другими коллегами из Правительства и муниципалитетами решения по борьбе с инфляцией. Среди них: поддержка субсидиями производителей, выделение грантов муниципалитетам на развитие малоформатной торговли. И самое важное — ведем переговоры с торговыми сетями и производителями о добровольных обязательствах ограничить наценку на социально значимые продукты в размере не более 15% либо стабилизировать цены на нынешнем уровне», — сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.
На предложение откликнулись:
- АО «Чувашхлебопродукт,
- «Чебоксарский хлебозавод № 2»,
- ООО «ЧМКФ Вавилон»,
- «ВМК»,
- «Мега Юрма»,
- «Звениговский»,
- ОАО «Ядринмолоко»,
- Агрофирма «Слава картофелю»,
- ЗАО «Хлебокомбинат Петровский»,
- Продовольственный фонд Чувашии,
- СППССК «Триумф-Агро»,
- ИП Шалаева О.В.,
- ИП глава КФХ Семенов И.В.
Контролировать соблюдение соглашений с торговыми сетями будет региональное Минэкономразвития, с производителями — Минсельхоз Чувашии.