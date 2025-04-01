13 организаций торговли и производителей Чувашии зафиксируют цены на полгода

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Речь идет о более чем 20 наименованиях социально значимых товаров.

«По поручению Главы Чувашии Олега Николаева проработали с Минсельхозом, с другими коллегами из Правительства и муниципалитетами решения по борьбе с инфляцией. Среди них: поддержка субсидиями производителей, выделение грантов муниципалитетам на развитие малоформатной торговли. И самое важное — ведем переговоры с торговыми сетями и производителями о добровольных обязательствах ограничить наценку на социально значимые продукты в размере не более 15% либо стабилизировать цены на нынешнем уровне», — сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

На предложение откликнулись:

  • АО «Чувашхлебопродукт,
  • «Чебоксарский хлебозавод № 2»,
  • ООО «ЧМКФ Вавилон»,
  • «ВМК»,
  • «Мега Юрма»,
  • «Звениговский»,
  • ОАО «Ядринмолоко»,
  • Агрофирма «Слава картофелю»,
  • ЗАО «Хлебокомбинат Петровский»,
  • Продовольственный фонд Чувашии,
  • СППССК «Триумф-Агро»,
  • ИП Шалаева О.В.,
  • ИП глава КФХ Семенов И.В.

Контролировать соблюдение соглашений с торговыми сетями будет региональное Минэкономразвития, с производителями — Минсельхоз Чувашии.

Опубликовано: 22 апреля 2025 г.


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