Денис Мантуров отметил прогресс в развитии промышленного потенциала Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

28 августа Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе рабочей поездки в Чувашию познакомились с работой оборонно-промышленного комплекса региона, посетив с врио Главы республики Олегом Николаевым акционерное общество «ЭЛАРА».

Гости осмотрели производственные площадки и ознакомились с инвестиционными проектами, реализуемыми заводом в железнодорожной отрасли и в области энергетики. Данные проекты включены в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы, их реализация осуществляется в тесном взаимодействии с Правительством республики.

АО «Элара» производит конкурентоспособную продукцию специального и гражданского назначения. В рамках гособоронзаказа предприятие производит и поставляет электронику для авиационной промышленности (авионику) и судовое навигационное оборудование. АО «Элара» также реализует программу импортозамещения, сотрудничает с крупнейшими российскими отраслевыми компаниями, в том числе с ОАО «РЖД», ПАО «Силовые машины», ПАО «КАМАЗ».

Генеральный директор Андрей Углов продемонстрировал современные технологии, применяемые при производстве электронных и электротехнических изделий, а также готовую продукцию предприятия.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высоко оценил потенциал акционерного общества «ЭЛАРА» как одного из ведущих приборостроительных предприятий страны. Министр подчеркнул, что будет способствовать продвижению продукции компании среди заказчиков, которые еще с ней не знакомы.

Денис Мантуров и Игорь Комаров с Олегом Николаевым обсудили вопросы развития и поддержки промышленности.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации подчеркнул, что в Чувашию приезжает не первый раз и видит прогресс в развитии того потенциала, который есть у промышленности, в первую очередь обрабатывающей.

 

Фото www.cap.ru

Опубликовано: 28 августа 2020 г.


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