Ветераны СВО сядут за руль

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Министерство сельского хозяйства республики выделит средства на закупку двух учебных автомобилей для центра «Нива».

Техника будет предназначена для обучения вождению участников и ветеранов специальной военной операции, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. В бюджете республики предусмотрено около 2,6 млн рублей на оснащение учреждения учебными автомобилями, оборудованными ручным управлением.

Стоит также отметить, что центр «Нива» уже реализует комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Так, им предоставляется скидка в размере 50% от стоимости обучения. Этой возможностью уже воспользовались четыре человека.

Опубликовано: 22 апреля 2025 г.


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