Ветераны СВО сядут за руль

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Министерство сельского хозяйства республики выделит средства на закупку двух учебных автомобилей для центра «Нива».

Техника будет предназначена для обучения вождению участников и ветеранов специальной военной операции, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. В бюджете республики предусмотрено около 2,6 млн рублей на оснащение учреждения учебными автомобилями, оборудованными ручным управлением.

Стоит также отметить, что центр «Нива» уже реализует комплекс мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Так, им предоставляется скидка в размере 50% от стоимости обучения. Этой возможностью уже воспользовались четыре человека.