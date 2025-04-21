Новые аллеи украсят республику

В деревне Старое Янситово Урмарского округа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высажено более четырех тысяч молодых сосен. Экологическое мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти».

Присоединились к проекту и ученики Шемуршинской школы. На прошлой неделе ребята высадили возле учебного заведения несколько десятков саженцев, вложили в эту работу частичку своего тепла и сердца.

Состоялась акция и в Яльчиках. Перед зданием администрации муниципалитета появились молодые сибирские кедры — величественные деревья, вырастающие до сорока метров в высоту.

Жители Ильинского территориального отдела (Моргаушский округ) благоустроили аллею вдоль дороги, которая появилась благодаря программе инициативного бюджетирования в 2024 году. Всего было посажено более 600 елей.

В деревнях Чадукасы, Юпрямы, Тузи-Чурино и в селе Алманчино Красноармейского округа высадили по 80 саженцев деревьев в память о 80-летнем юбилее Победы.

«Аллея Победы» будет украшать территорию Центральной городской больницы по проспекту Ленина в Чебоксарах. В посадке яблонь приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся травматолог Михаил Сорокин, ветеран больницы Валентина Теллина, участник СВО Николай Кудрявцев, сын сотрудника больницы, участвующего в СВО, шестиклассник Григорий Яковлев. «Такие проекты, объединяющие людей по всей стране, не только хранят память о подвиге прошлого, но и служат важным уроком патриотизма для подрастающего поколения», — считают организаторы акции.

На территории лесного фонда Ильинского участкового лесничества состоялась посадка деревьев в честь погибшего на СВО мастера леса Опытного лесничества Минприроды Чувашии Александра Зиновьевича Степанова. Родители героя, его коллеги, друзья, ученики Юськасинской школы, а также жители близлежащих деревень высадили более 1,1 тыс. штук сеянцев лиственницы и липы.