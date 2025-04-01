«БоМиК» взял трофей, а «Чебоксарские ястребы» поборются за «бронзу»

ВЕЛОСПОРТ. Представители Чувашии выиграли три награды по итогам второго этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг». По результатам Кубка России среди женщин Элина Семенова финишировала второй, а Алина Карлова замкнула тройку призеров. В рамках всероссийского старта у юношей 15-16 лет Кирилл Баданин показал третье время.

БОКС. Воспитанники республиканской школы бокса завоевали три медали Всероссийских соревнований среди юниоров 17-18 лет «Кубок профсоюзов» памяти главы города Чебоксары Олега Кортунова, прошедших в столице республики. В весовой категории 71 кг Дилер Абдуманонов взял «серебро». Повторил успех партнера по команде Артур Левиков в весе 86 кг. В группе боксеров 54 кг Вячеслав Сидоров занял третье место.

ЗОЖ. На базе спортшколы «Кетне» Комсомольского округа завершился финальный этап 13-й Спартакиады пенсионеров республики «За активное долголетие». В общем зачете первое место заняла команда из Новочебоксарска, вторым финишировал коллектив Калининского района Чебоксар, а третья строчка у Чебоксарского округа, сообщили в Минспорте Чувашии.

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ. Спортсменка из Чувашии Татьяна Александрова взяла шесть наград на финальном этапе Кубка России во Владивостоке. Представительница республики заняла первое место на дистанциях 25, 50, 100, 200 и 400 м вольным стилем. Также она приплыла третьей на 50-метровке брассом, рассказали в региональном Минспорте.

БАСКЕТБОЛ. В высшей лиге «Чебоксарские ястребы» уступили во второй встрече полуфинала плей-офф уфимскому «Динамо» 67:76. Теперь подопечные Антона Богдана сразятся в поединках за третье место против «Русичей» из Курска. Противостояние продлится до двух побед одной из команд.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Воспитанник спортивно-адаптивной школы Дмитрий Степанов завоевал серебряную медаль чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «пауэрлифтинг» во Владимирской области. Спортсмен из Чувашии в жиме лежа поднял 162 кг, выступая в весовой категории 72 кг, рассказали в региональном Минспорта.

ФУТБОЛ. В минувшие выходные завершилось Зимнее первенство республики — по итогам турнира чемпионом стал цивильский «БоМиК», в финале обыгравший чебоксарский МФК «Спартак» со счетом 2:0. Третье место занял столичный «Вектор», который в поединке за «бронзу» оказался сильнее новочебоксарского «Бокса» 2:1.